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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 33769 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 54423 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 62900 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 66583 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 57459 просмотра

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11:14 • 96902 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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11 марта, 06:59 • 100556 просмотра

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СБУ обнародует механизм реализации закона о гастролях российских звезд

СБУ обнародует механизм реализации закона о гастролях российских звезд

Киев  •  УНН

 • 8662 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Служба безопасности Украины в ближайшее время обнародует практический механизм реализации подписанного Президентом закона об особенностях гастролирования в Украине российский артистов. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает УНН.

"СБ Украины считает подписание Президентом Украины закона "О внесении изменений в Закон Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине" относительно особенностей организации и проведения гастрольных мероприятий с участием граждан государства-агрессора" важным шагом в противодействии российской гибридной войне в информационной сфере и обеспечении национальной безопасности Украины", - отметила она.

"В ближайшее время СБУ опубликует на сайте практический механизм его реализации в части находящегося в компетенции Службы", - сообщила Е.Гитлянська.

Напомним, Президент подписал закон, согласно с которым российские звезды будут гастролировать в Украине только с разрешения СБУ.

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