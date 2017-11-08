СБУ обнародует механизм реализации закона о гастролях российских звезд

"СБ Украины считает подписание Президентом Украины закона "О внесении изменений в Закон Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине" относительно особенностей организации и проведения гастрольных мероприятий с участием граждан государства-агрессора" важным шагом в противодействии российской гибридной войне в информационной сфере и обеспечении национальной безопасности Украины", - отметила она.

"В ближайшее время СБУ опубликует на сайте практический механизм его реализации в части находящегося в компетенции Службы", - сообщила Е.Гитлянська.

Напомним, Президент подписал закон, согласно с которым российские звезды будут гастролировать в Украине только с разрешения СБУ.