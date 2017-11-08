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СБУ оприлюднить механізм реалізації закону про гастролі російських зірок

СБУ оприлюднить механізм реалізації закону про гастролі російських зірок

Київ • УНН

 • 8668 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Служба безпеки України найближчим часом оприлюднить практичний механізм реалізації підписаного Президентом закону про особливості гастролювання в Україні російський артистів. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook речниця СБУ Олена Гітлянська, передає УНН.

"СБ України вважає підписання Президентом України закону "Про внесення змін до Закону України "Про гастрольні заходи в Україні" щодо особливостей організації та проведення гастрольних заходів за участю громадян держави-агресора" важливим кроком у протидії російській гібридній війні в інформаційній сфері та забезпеченні національної безпеки України", - зазначила вона.

"Найближчим часом СБУ опублікує на веб-сайті практичний механізм його реалізації у частині що знаходиться у компетенції Служби", - повідомила О.Гітлянська.

Нагадаємо, Президент підписав закон, за яким російські зірки гастролюватимуть в Україні тільки з дозволу СБУ.

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