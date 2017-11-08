СБУ оприлюднить механізм реалізації закону про гастролі російських зірок

"СБ України вважає підписання Президентом України закону "Про внесення змін до Закону України "Про гастрольні заходи в Україні" щодо особливостей організації та проведення гастрольних заходів за участю громадян держави-агресора" важливим кроком у протидії російській гібридній війні в інформаційній сфері та забезпеченні національної безпеки України", - зазначила вона.

"Найближчим часом СБУ опублікує на веб-сайті практичний механізм його реалізації у частині що знаходиться у компетенції Служби", - повідомила О.Гітлянська.

Нагадаємо, Президент підписав закон, за яким російські зірки гастролюватимуть в Україні тільки з дозволу СБУ.