Пишет книги, где восхваляет путина и отрицает существование Украины: топ-менеджеру "роснефти" сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. СБУ заочно объявила о подозрении сразу по пяти статьям бывшей винничанке Татьяне Грабович. Сейчас она работает топ-менеджером по пропаганды в “роснефти”, и пишет книги где восхваляет путина и отрицает существование Украины. Об этом рассказали в пресс-службе СБУ, передает УНН.
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“Служба безопасности собрала доказательную базу на коллаборационистку Татьяну Грабович, которая входит в состав топ-менеджмента центрального офиса „роснефти“ и публично поддерживает вооруженную агрессию рф. Ранее она жила в Виннице и была помощницей экс-нардепа-„регионала“ Сергея Кивалова. Но в 2014 году переехала в москву, где получила российское гражданство и устроилась в один из департаментов нефтяного монополиста рф”, — рассказали в СБУ о карьере коллаборационистки.
Детали
По данным украинской спецслужбы, экс-винничанка сейчас отвечает за финансирование “роснефтью” пропагандистских проектов кремля, распространяющих фейки об Украине.
Отметилась Татьяна Грабович и в своем профиле в соцсети “Инстаграм”, где имеет миллион подписчиков. СБУ задокументировали её посты с поздравлениями по случаю фейковых плебисцитов на временно оккупированных территориях нашего государства, а также заявления, где девушка отрицает существование Украины.
К делу добавили и псевдоисторическую книгу, которую Грабович выдала в декабре 2022 года. Инициированные СБУ экспертизы подтвердили, что ее “произведения” направлены на поддержку вооруженной агрессии рф и “отбеливание” военных преступлений страны-агрессора.
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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Грабовичу о подозрении сразу по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 109 (распространение материалов с призывами к совершению действий, целью которых является насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти);
ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий, целью которых является изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины);
ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
ст. 436 (распространение материалов с призывами к агрессивной войне);
чч. 2, 3 ст. 436-2 (распространение материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, начатой в 2014 году).
Поскольку злоумышленница находится на территории россии, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения ее к ответственности за преступления против нашего государства.