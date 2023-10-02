Пишет книги, где восхваляет путина и отрицает существование Украины: топ-менеджеру "роснефти" сообщили о подозрении

КИЕВ. 2 октября. УНН. СБУ заочно объявила о подозрении сразу по пяти статьям бывшей винничанке Татьяне Грабович. Сейчас она работает топ-менеджером по пропаганды в “роснефти”, и пишет книги где восхваляет путина и отрицает существование Украины. Об этом рассказали в пресс-службе СБУ, передает УНН.