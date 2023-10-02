Пише книжки де вихваляє путіна і заперечує існування України: топменеджерці "роснафти" повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. СБУ заочно оголосила підозру одразу за п’ятьма статтями колишній вінничанці Тетяні Грабович. Нині вона працює топменеджером з пропаганди у “роснафті”, та пише книжки де вихваляє путіна і заперечує існування України. Про це розповіли в пресслужбі СБУ, передає УНН.
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“Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборантку Тетяну Грабович, яка входить до складу топменеджменту центрального офісу „роснафти“ та публічно підтримує збройну агресію рф. Раніше вона мешкала у Вінниці і була помічницею екснардепа-„регіонала“ Сергія Ківалова. Але у 2014 році переїхала до москви, де отримала російське громадянство і влаштувалася до одного з департаментів нафтового монополіста рф”, — розповіли в СБУ про кар’єру колаборантки.
Деталі
З даним української спецслужби, ексвінничанка нині відповідає за фінансування “роснафтою” пропагандистських проєктів кремля, що поширюють фейки про Україну.
Відзначилась Тетяна Грабович й у своєму профілі в соцмережі “Інстаграм”, де має мільйон підписників. СБУ задокументували її пости із привітаннями з нагоди фейкових плебісцитів на тимчасово окупованих територіях нашої держави, та також заяви, де дівчина заперечує існування України.
До справи додали й псевдоісторичну книжку, яку Грабович видала у грудні 2022 року. Ініційовані СБУ експертизи підтвердили, що її “твори” спрямовані на підтримку збройної агресії рф та “відбілювання” воєнних злочинів країни-агресора.
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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Грабович про підозру одразу за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:
ч. 2 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення дій, метою яких є насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади);
ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення умисних дій, метою яких є зміна меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України);
ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
ст. 436 (розповсюдження матеріалів із закликами до агресивної війни);
чч. 2, 3 ст. 436-2 (поширення матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році).
Оскільки зловмисниця перебуває на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за злочини проти нашої держави.