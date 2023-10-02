Пише книжки де вихваляє путіна і заперечує існування України: топменеджерці "роснафти" повідомили про підозру

ukru
29 березня, 17:57 • 198229 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 254579 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 221670 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 258250 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 228133 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 180347 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 177027 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 156615 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 470516 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 174223 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3 м/с
61 %
745 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться через годину
Популярнi новини
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 129377 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

30 березня, 08:40 • 143340 перегляди
Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

30 березня, 08:53 • 70007 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

09:49 • 100112 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

11:03 • 82859 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 324477 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 470526 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 513045 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 514924 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 418739 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 129377 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 254604 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 156120 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 148521 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 120811 перегляди
Актуальне
Пише книжки де вихваляє путіна і заперечує існування України: топменеджерці "роснафти" повідомили про підозру

Пише книжки де вихваляє путіна і заперечує існування України: топменеджерці "роснафти" повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 179835 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. СБУ заочно оголосила підозру одразу за п’ятьма статтями колишній вінничанці Тетяні Грабович. Нині вона працює топменеджером з пропаганди у “роснафті”, та пише книжки де вихваляє путіна і заперечує існування України. Про це розповіли в пресслужбі СБУ, передає УНН.

Цитата

“Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборантку Тетяну Грабович, яка входить до складу топменеджменту центрального офісу „роснафти“ та публічно підтримує збройну агресію рф. Раніше вона мешкала у Вінниці і була помічницею екснардепа-„регіонала“ Сергія Ківалова. Але у 2014 році переїхала до москви, де отримала російське громадянство і влаштувалася до одного з департаментів нафтового монополіста рф”, — розповіли в СБУ про кар’єру колаборантки.

Деталі

З даним української спецслужби, ексвінничанка нині відповідає за фінансування “роснафтою” пропагандистських проєктів кремля, що поширюють фейки про Україну.

Відзначилась Тетяна Грабович й у своєму профілі в соцмережі “Інстаграм”, де має мільйон підписників. СБУ задокументували її пости із привітаннями з нагоди фейкових плебісцитів на тимчасово окупованих територіях нашої держави, та також заяви, де дівчина заперечує існування України.

До справи додали й псевдоісторичну книжку, яку Грабович видала у грудні 2022 року. Ініційовані СБУ експертизи підтвердили, що її “твори” спрямовані на підтримку збройної агресії рф та “відбілювання” воєнних злочинів країни-агресора.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Обстрілював з гаубиці вогневі позиції ЗСУ: до 12 років ув’язнення засуджено зрадника, який воював на боці “днр”

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Грабович про підозру одразу за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення дій, метою яких є насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади);
ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення умисних дій, метою яких є зміна меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України);
ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
ст. 436 (розповсюдження матеріалів із закликами до агресивної війни);
чч. 2, 3 ст. 436-2 (поширення матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році).

Оскільки зловмисниця перебуває на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за злочини проти нашої держави. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,679.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,807.71