СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины задержали экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, передает УНН.
"5 декабря 2017 года сотрудники СБУ совместно с Генеральной прокуратурой Украины в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины, задержали по месту жительства в Киеве Михеила Саакашвили", - говорится в сообщении.
По информации пресс-центра, правоохранители, в присутствии адвоката Саакашвили, объявили ему о подозрении в совершении преступления. В СБУ добавили, что планируется его допрос следователями.
При этом в комментарии УНН адвокат заявил, что Саакашвили устно объявили подозрение о якобы содействии преступной организации.
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Напомним, по информации источника УНН, у Саакашвили 5 декабря утром прошел обыск по подозрению получения денег на протестные акции от соратников экс-президента Януковича.
Также собеседник УНН сообщил, что обыск у Саакашвили по поручению ГПУ осуществляло спецподразделение СБУ "Альфа".
Ранее соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе заявил, что утром 5 декабря в доме Саакашвили выламывали двери.