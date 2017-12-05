Обшуки у Саакашвілі: у ГПУ підтвердили проведення слідчих дій за підтримки СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Генеральній прокуратурі України підтвердили проведення слідчих дій за підтримки Служби безпеки, коментуючи обшуки у екс-голови Одеської облдержадміністрації, колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Інформацію у коментарі УНН підтвердила прес-секретар Генеарльного прокурора Лариса Сарган.
"Генеральна прокуратура проводить слідчі дії за підтримки Служби безпеки України", - відповіла Л.Сарган у відповідь на прохання підтвердити чи спростувати інформацію щодо обшуків у Міхеіла Саакашвілі.
Нагадаємо, за інформацією джерела УНН, у Саакашвілі відбувається обшук через підозру отримання грошей на протестні акції від поплічників екс-президента Януковича.
Також співрозмовник УНН повідомив, що обшук у Саакашвілі за дорученням ГПУ здійснює спецпідрозділ СБУ "Альфа".
Раніше соратник Саакашвілі Давід Сакварелідзе заявив, що зранку 5 грудня у домі Саакашвілі виламують двері.