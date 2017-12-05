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Адвокат: Саакашвілі усно оголосили підозру щодо нібито сприяння злочинній організації

Адвокат: Саакашвілі усно оголосили підозру щодо нібито сприяння злочинній організації

Київ • УНН

 • 17093 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Екс-голову Одеської ОДА, колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали, йому усно оголосили про підозру нібито за статтею 256 Кримінального кодексу України - сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності. Про це у коментарі УНН повідомив адвокат політика Маркіян Галабала.

"Адвокатів не допустили, але усно йому повідомили про підозру. Його затримали і зараз намагаються вивезти в мікроавтобусі "Альфи", - сказав він, при цьому зауваживши, що не знаю, куди саме його підзахисного повезуть.

Адвокат уточнив, що захист офіційного повідомлення про підозру не бачив, але нібито Саакашвілі інкримінують сприяння злочинній організації за статтею 256 ККУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Обшуки у Саакашвілі: у ГПУ підтвердили проведення слідчих дій за підтримки СБУ

Нагадаємо, за інформацією джерела УНН, у Саакашвілі 5 грудня зранку відбувся обшук через підозру отримання грошей на протестні акції від поплічників екс-президента Януковича.

Також співрозмовник УНН повідомив, що обшук у Саакашвілі за дорученням ГПУ здійснював спецпідрозділ СБУ "Альфа".

Раніше соратник Саакашвілі Давід Сакварелідзе заявив, що зранку 5 грудня у домі Саакашвілі виламували двері.

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