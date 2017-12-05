Адвокат: Саакашвили устно объявили подозрение о якобы содействии преступной организации

"Адвокатов не допустили, но устно ему сообщили о подозрении. Его задержали и сейчас пытаются вывезти в микроавтобусе "Альфы", - сказал он, при этом отметив, не знаю, куда именно его подзащитного повезут.

Адвокат уточнил, что защита официального сообщения о подозрении не видела, но якобы Саакашвили инкриминируют содействие преступной организации по статье 256 УК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обыски у Саакашвили: в ГПУ подтвердили проведение следственных действий при поддержке СБУ

Напомним, по информации источника УНН, у Саакашвили 5 декабря утром прошел обыск по подозрению получения денег на протестные акции от соратников экс-президента Януковича.

Также собеседник УНН сообщил, что обыск у Саакашвили по поручению ГПУ осуществляло спецподразделение СБУ "Альфа".

Ранее соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе заявил, что утром 5 декабря в доме Саакашвили выламывали двери.