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Адвокат: Саакашвили устно объявили подозрение о якобы содействии преступной организации

Адвокат: Саакашвили устно объявили подозрение о якобы содействии преступной организации

Киев  •  УНН

 • 17086 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Экс-главу Одесской ОГА, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили задержали, ему устно объявили о подозрении якобы по статье 256 Уголовного кодекса Украины - содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности. Об этом в комментарии УНН сообщил адвокат политика Маркиян Галабала.

"Адвокатов не допустили, но устно ему сообщили о подозрении. Его задержали и сейчас пытаются вывезти в микроавтобусе "Альфы", - сказал он, при этом отметив, не знаю, куда именно его подзащитного повезут.

Адвокат уточнил, что защита официального сообщения о подозрении не видела, но якобы Саакашвили инкриминируют содействие преступной организации по статье 256 УК.

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Напомним, по информации источника УНН, у Саакашвили 5 декабря утром прошел обыск по подозрению получения денег на протестные акции от соратников экс-президента Януковича.

Также собеседник УНН сообщил, что обыск у Саакашвили по поручению ГПУ осуществляло спецподразделение СБУ "Альфа".

Ранее соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе заявил, что утром 5 декабря в доме Саакашвили выламывали двери.

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