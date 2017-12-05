СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою України затримали екс-голову Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі. Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ, передає УНН.
"5 грудня 2017 року співробітники СБУ спільно з Генеральною прокуратурою України у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України, затримали за місцем проживання у Києві Міхеіла Саакашвілі", - йдеться у повідомленні.
За інформацією прес-центру, правоохоронці, у присутності адвоката Саакашвілі, оголосили йому про підозру в скоєнні злочину. У СБУ додали, що планується його допит слідчими.
При цьому у коментарі УНН адвокат заявив, що Саакашвілі усно оголосили підозру щодо нібито сприяння злочинній організації.
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Нагадаємо, за інформацією джерела УНН, у Саакашвілі 5 грудня зранку відбувся обшук через підозру отримання грошей на протестні акції від поплічників екс-президента Януковича.
Також співрозмовник УНН повідомив, що обшук у Саакашвілі за дорученням ГПУ здійснював спецпідрозділ СБУ "Альфа".
Раніше соратник Саакашвілі Давід Сакварелідзе заявив, що зранку 5 грудня у домі Саакашвілі виламували двері.