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СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі

СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою України затримали екс-голову Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі. Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ, передає УНН.

"5 грудня 2017 року співробітники СБУ спільно з Генеральною прокуратурою України у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України, затримали за місцем проживання у Києві Міхеіла Саакашвілі", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-центру, правоохоронці, у присутності адвоката Саакашвілі, оголосили йому про підозру в скоєнні злочину. У СБУ додали, що планується його допит слідчими.

При цьому у коментарі УНН адвокат заявив, що Саакашвілі усно оголосили підозру щодо нібито сприяння злочинній організації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Обшуки у Саакашвілі: у ГПУ підтвердили проведення слідчих дій за підтримки СБУ

Нагадаємо, за інформацією джерела УНН, у Саакашвілі 5 грудня зранку відбувся обшук через підозру отримання грошей на протестні акції від поплічників екс-президента Януковича.

Також співрозмовник УНН повідомив, що обшук у Саакашвілі за дорученням ГПУ здійснював спецпідрозділ СБУ "Альфа".

Раніше соратник Саакашвілі Давід Сакварелідзе заявив, що зранку 5 грудня у домі Саакашвілі виламували двері.

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