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СБУ обезвредила более 60 наркосиндикатов с начала полномасштабного вторжения

Киев  •  УНН

28 декабрь 2023, 14:28  •  10175 просмотра

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С начала полномасштабного вторжения россии СБУ ликвидировала более 60 наркогруппировок, которые пытались использовать Украину как транзитный маршрут для поставки наркотиков в ЕС, изъяв их на сумму 2 миллиарда гривен.

С начала полномасштабной войны СБУ обезвредила более 60 преступных группировок, которые планировали превратить Украину в транзитера наркотиков в ЕС. У злоумышленников изъяли наркотических средств на почти 2 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

С начала полномасштабного вторжения рф СБУ нейтрализовала более 60 организованных группировок, которые в частности занимались контрабандой тяжелых наркотиков в Евросоюз через Украину. У злоумышленников изъяты оптовые партии "товара" на почти 2 млрд в гривневом эквиваленте.

Ряд важных спецопераций СБУ провела в отношении участников российской преступной организации "Химпром". При координации спецслужб рф этот наркосиндикат еще с 2014 года пытается развернуть свою деятельность в Украине. Его руководители скрываются от правосудия в Мексике.

Как указали в СБУ, разветвленная сеть участников "Химпрома" по всему миру насчитывает почти 1 тыс. человек, которые ежемесячно обеспечивают нелегальные доходы наркокартеля в размере более 2 млн долларов США.

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В августе 2023 года в Киевской и Сумской областях СБУ обезвредила "филиал" Химпрома. Среди задержанных - двое экс-чиновников подразделения Национальной полиции по борьбе с наркопреступностью, которые входили в состав российского наркосиндиката.

Злоумышленники обустроили на территории обоих регионов две мощные нарколаборатории, которые обеспечивали промышленное производство запрещенных веществ для продажи в Украине и ЕС.

Во время обысков у злоумышленников изъято 23 тонны прекурсоров (веществ для изготовления наркотиков) и почти 150 кг готовых психотропов.

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В целом в результате многоэтапных реализаций Службы безопасности за это время:

-       задержано и сообщено о подозрении 89 наркодельцам;

-       34 организатора и активные участники наркогруппировок получили реальные сроки тюремного заключения.

Таким образом, удалось предотвратить создание трансграничных каналов "бесперебойных" поставок запрещенных веществ в ЕС. К примеру, в октябре 2023 года СБУ совместно с правоохранительными органами Румынии ликвидировала контрабандный наркотрафик из Ирана в европейские страны.

В результате комплексных мероприятий в Одессе задержаны участников международной группировки, которые пытались переправить в Евросоюз почти 200 кг иранского героина под видом экспорта фиников.

Кроме того, в конце августа этого года СБУ задержала четырех наркодельцов, которые завезли из Восточной Азии в Украину 2 тонны запрещенных веществ. Это были прекурсоры для производства особо опасных психотропов - PVP и мефедрона, которые злоумышленники перевозили под видом строительных смесей. По имеющимся данным, в дальнейшем фигуранты планировали переправить "товар" в ЕС для продажи через собственных наркодилеров.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
СБУ знешкодила понад 60 наркосиндикатів з початку повномасштабного вторгнення
SBU dismantles over 60 drug syndicates since the beginning of full-scale operation
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СБУ обезвредила более 60 наркосиндикатов с начала полномасштабного вторжения

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