СБУ обезвредила более 60 наркосиндикатов с начала полномасштабного вторжения
Киев • УНН
С начала полномасштабного вторжения россии СБУ ликвидировала более 60 наркогруппировок, которые пытались использовать Украину как транзитный маршрут для поставки наркотиков в ЕС, изъяв их на сумму 2 миллиарда гривен.
С начала полномасштабной войны СБУ обезвредила более 60 преступных группировок, которые планировали превратить Украину в транзитера наркотиков в ЕС. У злоумышленников изъяли наркотических средств на почти 2 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
С начала полномасштабного вторжения рф СБУ нейтрализовала более 60 организованных группировок, которые в частности занимались контрабандой тяжелых наркотиков в Евросоюз через Украину. У злоумышленников изъяты оптовые партии "товара" на почти 2 млрд в гривневом эквиваленте.
Ряд важных спецопераций СБУ провела в отношении участников российской преступной организации "Химпром". При координации спецслужб рф этот наркосиндикат еще с 2014 года пытается развернуть свою деятельность в Украине. Его руководители скрываются от правосудия в Мексике.
Как указали в СБУ, разветвленная сеть участников "Химпрома" по всему миру насчитывает почти 1 тыс. человек, которые ежемесячно обеспечивают нелегальные доходы наркокартеля в размере более 2 млн долларов США.
Кокаин, амфетамин и мефедрон: за год ГБР изъяло в Украине почти 180 килограммов наркотиков28 декабрь 2023, 13:59 • 11880 просмотров
В августе 2023 года в Киевской и Сумской областях СБУ обезвредила "филиал" Химпрома. Среди задержанных - двое экс-чиновников подразделения Национальной полиции по борьбе с наркопреступностью, которые входили в состав российского наркосиндиката.
Злоумышленники обустроили на территории обоих регионов две мощные нарколаборатории, которые обеспечивали промышленное производство запрещенных веществ для продажи в Украине и ЕС.
Во время обысков у злоумышленников изъято 23 тонны прекурсоров (веществ для изготовления наркотиков) и почти 150 кг готовых психотропов.
Пять лет тюрьмы за сбыт кокаина: приговор наркодилеру Чернецкому оставили без изменений13 декабрь 2023, 15:22 • 25517 просмотров
В целом в результате многоэтапных реализаций Службы безопасности за это время:
- задержано и сообщено о подозрении 89 наркодельцам;
- 34 организатора и активные участники наркогруппировок получили реальные сроки тюремного заключения.
Таким образом, удалось предотвратить создание трансграничных каналов "бесперебойных" поставок запрещенных веществ в ЕС. К примеру, в октябре 2023 года СБУ совместно с правоохранительными органами Румынии ликвидировала контрабандный наркотрафик из Ирана в европейские страны.
В результате комплексных мероприятий в Одессе задержаны участников международной группировки, которые пытались переправить в Евросоюз почти 200 кг иранского героина под видом экспорта фиников.
Кроме того, в конце августа этого года СБУ задержала четырех наркодельцов, которые завезли из Восточной Азии в Украину 2 тонны запрещенных веществ. Это были прекурсоры для производства особо опасных психотропов - PVP и мефедрона, которые злоумышленники перевозили под видом строительных смесей. По имеющимся данным, в дальнейшем фигуранты планировали переправить "товар" в ЕС для продажи через собственных наркодилеров.
СБУ обезвредила более 60 наркосиндикатов с начала полномасштабного вторжения
С начала полномасштабного вторжения россии СБУ ликвидировала более 60 наркогруппировок, которые пытались использовать Украину как транзитный маршрут для поставки наркотиков в ЕС, изъяв их на сумму 2 миллиарда гривен.
Правительство продлило срок идентификации пенсионеров-переселенцев
Украина продлевает срок прохождения физической верификации пенсионерами из числа ВПЛ до 31 марта 2024 года, что позволит продлить пенсионные выплаты до момента идентификации.
россияне ударили из артиллерии по селу на Запорожье: двое погибших, трое раненых
В результате российского обстрела запорожского села погибли двое и были ранены трое мирных жителей.
россияне пытаются скрыть, что используют иностранные компоненты в своем оружии, которым атакуют Украину - Александр Рувин
Директор КНИИСЭ говорит, что россияне пытаются скрыть, что используют иностранные компоненты в своем оружии, которым атакуют Украину.
ГБР продолжает работу над экстрадицией Жеваго и возвращением украденных им денег
Правоохранители имеют целью вернуть более 113 млн долларов, связанных с экс-депутатом Жеваго, со швейцарских счетов.
Правительство выделило 8,5 млрд грн на восстановление водоснабжения в южных регионах
Правительство Украины выделило 8,5 миллиардов гривен на восстановление водоснабжения в южных регионах, пострадавших от российской агрессии.
Зеленский назначил новых глав Донецкой и Ровенской облгосадминистраций
Президент Украины Зеленский назначил Александра Коваля и Вадима Филашкина главами Ровенской и Донецкой ОГА соответственно.
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага
Кирилла Кернеса, сына покойного бывшего мэра Харькова, подозревают в возможном содействии пророссийским элементам с целью дестабилизации региона. Поддерживаемый россией политик Евгений Мураев может использовать Кернеса для продвижения российских целей в Украине.
Кокаин, амфетамин и мефедрон: за год ГБР изъяло в Украине почти 180 килограммов наркотиков
Государственное бюро расследований в 2023 году расследовало 728 уголовных производств по фактам незаконного оборота наркотиков.
Полиция о комендантском часе в новогоднюю ночь: в каких случаях будут относиться с пониманием к нарушителям
Национальная полиция Украины призывает граждан соблюдать комендантский час в новогоднюю ночь, но будет проявлять снисхождение в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Комендантский час остается в силе, фейерверки запрещены.