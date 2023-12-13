Пять лет тюрьмы за сбыт кокаина: приговор наркодилеру Чернецкому оставили без изменений
Киев • УНН
В прокуратуре сообщают, что Чернецкий занимался сбытом кокаина на территории столичного региона, а также хранил наркотическое средство по месту жительства.
Апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции, которым к 5 годам лишения свободы приговорен Юрий Чернецкий за сбыт кокаина в ночных клубах столицы. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает УНН.
... апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции, которым к 5 годам лишения свободы осужден мужчина по факту незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотических средств (ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 УК Украины)
В прокуратуре сообщают, что Чернецкий занимался сбытом кокаина на территории столичного региона, а также хранил наркотическое средство по месту жительства.
Напомним
В декабре суд вынес приговор Юрию Чернецкому, который сбывал кокаин в ночных клубах столицы. Наркодилеру назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы. Согласно материалам следствия, мужчина сбывал наркотические средства, в частности кокаин, в ночных развлекательных заведениях столицы.
Пять лет тюрьмы за сбыт кокаина: приговор наркодилеру Чернецкому оставили без изменений
В прокуратуре сообщают, что Чернецкий занимался сбытом кокаина на территории столичного региона, а также хранил наркотическое средство по месту жительства.
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