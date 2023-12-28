Кокаин, амфетамин и мефедрон: за год ГБР изъяло в Украине почти 180 килограммов наркотиков

Государственное бюро расследований активно противодействует попыткам наркомафии организовать каналы поставки и продажи наркотических средств в Украине особенно в прифронтовых регионах. Об этом говорится в отчете ГБР, передает УНН.

Детали

В течение года ГБР обезвредила несколько мощных наркосиндикатов, прекратила деятельность лабораторий по производству зелья и перекрыла каналы попадания тяжелых наркотиков на территорию Украины.

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В частности, в 2023 году работники ГБР расследовали 728 уголовных производств по фактам незаконного оборота наркотиков, в суд было направлено 187 обвинительных актов.

По материалам этих расследований суды вынесли приговоры в отношении 77 человек, участвовавших в наркоторговле. Также во время организованных процессуальных действий были задержаны 53 человека, сообщено о подозрении 217 лицам.

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В этом году работники ГБР изъяли более 179 кг наркотических средств и психотропных веществ. В частности почти 2,5 кг кокаина, 1,9 кг метадона, 6 кг - PVP-веществ, почти 30 кг амфетамина и более 126 кг мефедрона. Кроме того, у наркодельцов было изъято 30,4 кг сильнодействующих лекарственных средств, 33,5 кг и 9,3 литров прекурсоров

В ведомстве отмечают, что это сотни тысяч доз готовых для употребления наркотиков, которые уже не попадут на "черный" рынок.

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Дополнение

В ГБР отметили, что анализ деятельности группировок указывает, что нередко им способствуют представители украинских правоохранительных органов.

Такие факты получают самую принципиальную оценку со стороны руководства этих органов, а фигуранты отвечают согласно всей строгости закона

Напомним,

В Черкасской области правоохранители разоблачили преступную группу из более 40 человек, которые занимались производством амфетамина и выращиванием конопли, зарабатывая до 5 миллионов гривен ежемесячно.

Участникам группировки сообщено подозрения, им грозит до 12 лет лишения свободы.