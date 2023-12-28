Кокаин, амфетамин и мефедрон: за год ГБР изъяло в Украине почти 180 килограммов наркотиков

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Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага
  •  39654 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

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У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист
  •  101202 просмотра

У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист

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Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
  •  131749 просмотра

Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса

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Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
27 декабря  •  153938 просмотра

Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка

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В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
27 декабря  •  148599 просмотра

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

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Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
27 декабря  •  161044 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

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Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
27 декабря  •  165591 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
26 декабря  •  177296 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

Эксклюзив
Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  186141 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

Эксклюзив
Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  177704 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

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Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  167398 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

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У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда
26 декабря  •  150721 просмотра

У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

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Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
26 декабря  •  132421 просмотра

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

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Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
25 декабря  •  129472 просмотра

Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

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В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
25 декабря  •  139260 просмотра

В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кокаин, амфетамин и мефедрон: за год ГБР изъяло в Украине почти 180 килограммов наркотиков

Государственное бюро расследований в 2023 году расследовало 728 уголовных производств по фактам незаконного оборота наркотиков.

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Кокаин, амфетамин и мефедрон: за год ГБР изъяло в Украине почти 180 килограммов наркотиков

Полиция о комендантском часе в новогоднюю ночь: в каких случаях будут относиться с пониманием к нарушителям

Национальная полиция Украины призывает граждан соблюдать комендантский час в новогоднюю ночь, но будет проявлять снисхождение в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Комендантский час остается в силе, фейерверки запрещены.

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Полиция о комендантском часе в новогоднюю ночь: в каких случаях будут относиться с пониманием к нарушителям

Самым тяжелым месяцем для ВСУ на Таврическом направлении стал декабрь

По словам полковника Штупуна, декабрь был самым тяжелым месяцем для украинских военных на Таврическом направлении, где произошли интенсивные обстрелы Марьинки и Авдеевки.

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Самым тяжелым месяцем для ВСУ на Таврическом направлении стал декабрь

На Таврическом направлении вчера в плен сдались 20 оккупантов

20 российских военных сдались в плен на Таврическом направлении, а украинские военные уничтожили вражескую бронетехнику.

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На Таврическом направлении вчера в плен сдались 20 оккупантов

Государственная измена и коллаборационизм: заочно будут судить экс-мэра Святогорска

Бывшему мэру Святогорска грозит пожизненное заключение за государственную измену и сотрудничество с российскими войсками; он приветствовал оккупантов в 2022 году, а после освобождения сбежал.

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Государственная измена и коллаборационизм: заочно будут судить экс-мэра Святогорска

россия убила сотни людей: оккупанты скрывают количество погибших на Херсонщине из-за подрыва Каховской ГЭС - Associated Press

Расследование AP выявило, что россияне занизили количество жертв наводнения в Херсоне, вероятно, на сотни. Оккупанты хоронили жертв в братских могилах и контролировали выдачу свидетельств о смерти.

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россия убила сотни людей: оккупанты скрывают количество погибших на Херсонщине из-за подрыва Каховской ГЭС - Associated Press

Авария в столичном садике: стена просела из-за выемки грунта под зданием

Выемка грунта под киевским детским садом привела к деформации стен, что привело к аварии; никто не пострадал, открыто уголовное производство.

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Авария в столичном садике: стена просела из-за выемки грунта под зданием

В случае отсутствия международной помощи индексация пенсий в 2024 году может не состояться - Жолнович

По словам министра социальной политики Жолнович, без иностранной помощи Украина не сможет проиндексировать пенсии в 2024 году.

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В случае отсутствия международной помощи индексация пенсий в 2024 году может не состояться - Жолнович

Минцифры реализовали 90 процентов запланированного на 2023 год

Министерство цифровой трансформации Украины достигло 90% целей цифровизации на 2023 год, включая трансформацию услуг и развитие ИТ-сектора.

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Минцифры реализовали 90 процентов запланированного на 2023 год

Украина продолжит исследования в Антарктике: правительство приняло решение

Украина продолжает свою программу антарктических исследований до 2025 года.

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Украина продолжит исследования в Антарктике: правительство приняло решение