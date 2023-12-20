Правоохранители обнаружили международный наркосиндикат с прибылью в 135 миллионов гривен в год
Киев • УНН
Правоохранители разоблачили наркосиндикат, в состав которого входили 44 человека, изъяв наркотических веществ на сумму более 5 миллионов гривен. Группировка получала ежегодную прибыль в размере 135 миллионов гривен.
В результате 58 обысков была выявлена группировка из 44-х участников, которая реализовывала наркотики с прибылью в 135 миллионов гривен в год. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram - канал департамента киберполиции.
Детали
Группировка действовала на территории г. Киева, Николаевской и Днепропетровской областей. Злоумышленники реализовывали кокаин, экстази, каннабис, MDMA, гашиш, кетамин и амфетамин.
Как сообщается, они наладили канал поставки наркотиков и психотропов из стран ЕС на территорию Украины. Сбывали свою продукцию оптовыми партиями доверенному кругу лиц. За "товар" клиенты рассчитывались криптовалютой.
Вчера, 19 декабря, правоохранители провели 58 одновременных санкционированных обысков.
К спецоперации по раскрытию наркопреступлений было задействовано более 400 правоохранителей.
В результате следственных действий было изъято: 330 граммов кокаина, 564 грамма амфетамина, 200 граммов солей A-PVP, 1236 таблеток экстази, 100 марок ЛСД и тому подобное.
Ориентировочная стоимость изъятых запрещенных веществ по ценам "черного" рынка составляет более 5 миллионов гривен.
Дополнение
В Киеве фармацевты трех аптек незаконно продавали наркосодержащие медицинские препараты. Во время обысков правоохранители изъяли более шести тысяч таблеток, оборот которых ограничен.
Правоохранители обнаружили международный наркосиндикат с прибылью в 135 миллионов гривен в год
Правоохранители разоблачили наркосиндикат, в состав которого входили 44 человека, изъяв наркотических веществ на сумму более 5 миллионов гривен. Группировка получала ежегодную прибыль в размере 135 миллионов гривен.
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