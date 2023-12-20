Правоохранители обнаружили международный наркосиндикат с прибылью в 135 миллионов гривен в год

В результате 58 обысков была выявлена группировка из 44-х участников, которая реализовывала наркотики с прибылью в 135 миллионов гривен в год. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram - канал департамента киберполиции.

Детали

Группировка действовала на территории г. Киева, Николаевской и Днепропетровской областей. Злоумышленники реализовывали кокаин, экстази, каннабис, MDMA, гашиш, кетамин и амфетамин.

Как сообщается, они наладили канал поставки наркотиков и психотропов из стран ЕС на территорию Украины. Сбывали свою продукцию оптовыми партиями доверенному кругу лиц. За "товар" клиенты рассчитывались криптовалютой.

Вчера, 19 декабря, правоохранители провели 58 одновременных санкционированных обысков.

К спецоперации по раскрытию наркопреступлений было задействовано более 400 правоохранителей.

В результате следственных действий было изъято: 330 граммов кокаина, 564 грамма амфетамина, 200 граммов солей A-PVP, 1236 таблеток экстази, 100 марок ЛСД и тому подобное.

Ориентировочная стоимость изъятых запрещенных веществ по ценам "черного" рынка составляет более 5 миллионов гривен.

Дополнение

В Киеве фармацевты трех аптек незаконно продавали наркосодержащие медицинские препараты. Во время обысков правоохранители изъяли более шести тысяч таблеток, оборот которых ограничен.