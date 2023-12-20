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Правоохранители обнаружили международный наркосиндикат с прибылью в 135 миллионов гривен в год

Киев  •  УНН

20 декабрь 2023, 14:17  •  14954 просмотра

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Правоохранители разоблачили наркосиндикат, в состав которого входили 44 человека, изъяв наркотических веществ на сумму более 5 миллионов гривен. Группировка получала ежегодную прибыль в размере 135 миллионов гривен.

В результате 58 обысков была выявлена группировка из 44-х участников, которая реализовывала наркотики  с прибылью в 135 миллионов гривен в год. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram - канал департамента киберполиции. 

Детали 

Группировка действовала на территории г. Киева, Николаевской и Днепропетровской областей.  Злоумышленники реализовывали кокаин, экстази, каннабис, MDMA, гашиш, кетамин и амфетамин. 

Как сообщается, они наладили канал поставки наркотиков и психотропов из стран ЕС на территорию Украины. Сбывали свою продукцию оптовыми партиями доверенному кругу лиц. За "товар" клиенты рассчитывались криптовалютой.

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Вчера, 19 декабря, правоохранители провели 58 одновременных санкционированных обысков. 

К спецоперации по раскрытию наркопреступлений было задействовано более 400 правоохранителей.

В результате следственных действий было изъято: 330 граммов кокаина, 564 грамма амфетамина, 200 граммов солей A-PVP, 1236 таблеток экстази, 100 марок ЛСД и тому подобное.

Ориентировочная стоимость изъятых запрещенных веществ по ценам "черного" рынка составляет более 5 миллионов гривен.

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Дополнение

В Киеве фармацевты трех аптек незаконно продавали наркосодержащие медицинские препараты. Во время обысков правоохранители изъяли более шести тысяч таблеток, оборот которых ограничен. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
Правоохоронці виявили ​​міжнародний наркосиндикат із прибутком у 135 мільйонів гривень на рік
Law enforcers uncover international drug syndicate with annual profit of UAH 135 million
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Правоохранители обнаружили международный наркосиндикат с прибылью в 135 миллионов гривен в год

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