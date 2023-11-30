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Зарабатывали ежемесячно 300 тыс. грн на сбыте наркотиков: полиция задержала группу наркодельцов в столице

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 14:51  •  3583 просмотра

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Полиция Киева задержала группу, которая продавала наркотики почтой и курьерами. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Столичные правоохранители задержали группу, которая продавала наркотические средства и психотропные вещества в Киеве почтовыми отправлениями, курьерской службой такси и передавая из рук в руки, сообщили в полиции Киева, пишет УНН.

Детали

Столичные правоохранители разоблачили группу лиц, в которую входили трое мужчин и женщина, которые наладили в столице выращивание растений конопли и изготовление психотропного вещества амфетамин.

Одни занимались изготовлением наркотиков, другие - отвечали за их сбыт. По имеющейся информации, ежемесячный доход наркосбытчиков составлял около 300 тысяч гривен

- сообщили в полиции.

В результате обысков, у группы было изъято около 500 г каннабиса, 300 г амфетамина, 50 г гашиша, 50 таблеток MDMA, марки ЛСД, 24 растения конопли, оборудование для выращивания каннабиса, два гроубокса, обкладки для выращивания наркорастений, а также 10 000 долларов.

Стоимость изъятых веществ по ценам "черного" рынка составляет полмиллиона гривен

Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки, пересылки или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и посева или выращивания снотворного мака или конопли Уголовного кодекса Украины.

Напомним

В Киеве правоохранители задержали 5 участников преступной организации, которые под угрозой расправы отбирали бизнес у предпринимателей.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
Заробляли щомісяця 300 тис. грн на збуті наркотиків: поліція затримала групу наркоділків у столиці
They earned 300 thousand UAH a month on the sale of drugs: the police detained a group of drug dealers in the capital.
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Зарабатывали ежемесячно 300 тыс. грн на сбыте наркотиков: полиция задержала группу наркодельцов в столице

Полиция Киева задержала группу, которая продавала наркотики почтой и курьерами. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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Зарабатывали ежемесячно 300 тыс. грн на сбыте наркотиков: полиция задержала группу наркодельцов в столице

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Действующее законодательство выписано таким образом, что у акционеров практически нет законных инструментов защитить свои права в национальных судах. Юрист рассказал, почему так произошло, кому это выгодно, и есть ли возможность акционеров банков защитить то, что им принадлежит.

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Омбудсман обсудил с главой Нацбанка вопрос блокировки оплаты медуслуг иностранных граждан

россия не забирает своих военных: омбудсмен объяснил, почему нет обменов пленными

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Председатель Евросовета призвал к усилению поддержки Украины и финансированию оборонной промышленности Европы

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Политика •   •  7906 просмотра
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Best Marketing Team і три бронзи-результат МХП на Effie Awards Ukraine 2023

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Совместная украинско-британская платформа TechBridge откроет дополнительное финансирование для украинских компаний и стартапов – Федоров