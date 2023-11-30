Зарабатывали ежемесячно 300 тыс. грн на сбыте наркотиков: полиция задержала группу наркодельцов в столице

Столичные правоохранители задержали группу, которая продавала наркотические средства и психотропные вещества в Киеве почтовыми отправлениями, курьерской службой такси и передавая из рук в руки, сообщили в полиции Киева, пишет УНН.

Детали

Столичные правоохранители разоблачили группу лиц, в которую входили трое мужчин и женщина, которые наладили в столице выращивание растений конопли и изготовление психотропного вещества амфетамин.

Одни занимались изготовлением наркотиков, другие - отвечали за их сбыт. По имеющейся информации, ежемесячный доход наркосбытчиков составлял около 300 тысяч гривен - сообщили в полиции.

В результате обысков, у группы было изъято около 500 г каннабиса, 300 г амфетамина, 50 г гашиша, 50 таблеток MDMA, марки ЛСД, 24 растения конопли, оборудование для выращивания каннабиса, два гроубокса, обкладки для выращивания наркорастений, а также 10 000 долларов.

Стоимость изъятых веществ по ценам "черного" рынка составляет полмиллиона гривен

Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки, пересылки или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и посева или выращивания снотворного мака или конопли Уголовного кодекса Украины.

Напомним

В Киеве правоохранители задержали 5 участников преступной организации, которые под угрозой расправы отбирали бизнес у предпринимателей.