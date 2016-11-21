СБУ не получала информации о возможном теракте в конкретном месте - В.Грыцак
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. СБУ перед годовщиной революции Достоинства не получала информации о запланированных терактах в конкретном городе или месте. Об этом глава Службы безопасности Украины Василий Грыцак сказал журналистам в понедельник, передает УНН.
"Реальной информации, что в таком-то месте должен был быть совершен террористический акт у нас не было. Но это совершенно не дает нам основания расслабляться или делать какие-то послабления в режиме", - сообщил В.Грыцак.