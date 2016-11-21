СБУ не отримувала інформації про можливий теракт у конкретному місці – В.Грицак
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. СБУ перед річницею Революції Гідності не отримувала інформації про заплановані теракти у конкретному місті чи місці. Про це Голова Служби безпеки України Василь Грицак сказав журналістам у понеділок, передає УНН.
“Реальної інформації, що в такому-то місці має бути скоєний терористичний акт у нас не було. Але це абсолютно не дає нам підстави розслаблятися чи робити якісь послаблення в режимі”, — повідомив В.Грицак.