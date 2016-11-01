СБУ ликвидировала преступную группу, которая сбывала наркотики на линии разграничения
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Правоохранители ликвидировали в Луганской области деятельность межрегиональной преступной группы, которая на протяжении длительного времени сбывала наркотики в населенных пунктах на линии разграничения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Установлено, что преступная группировка состояла из шести активных членов. Возглавлял его 30-летний наркозависимый житель Горного. Главарь решал вопросы относительно приобретения и реализации товара, занимался вопросами конспирации. Чтобы обезопасить себя от внимания правоохранителей, злоумышленники встречались с покупателями в укромных местах - в подъездах жилых домов, в поле за городом, в безлюдных переулках. Группа сбывала экстракционный опий, метадон, марихуану, которые получала из других регионов Украины, в т.ч. из Киева. Кроме того, дельцы торговали амфетамином, изготовленным в собственной нарколаборатории. Свой товар они поставляли наркозависимым жителям Горного, Золотого, Камышевахи, Лисичанска.
Оперативная разработка группировки продолжалась более полугода.
Уже 28 октября этого года оперативники спецслужбы задержали лидера ОПГ и пять его подельников на "горячем". Во время обыска у одного из членов группировки изъяты автомат с глушителем, пистолет, 15 гранат и большое количество патронов. Во время обыска в нарколаборатории в пригороде Киева правоохранители изъяли около 300 граммов амфетмина, который предназначался для отправки в район проведения АТО для сбыта. В Луганской области у фигурантов дела изъяты прекурсоры, амфетамин, расфасованный для сбыта в 13 пакетов, а также 1,5 кг высушенной марихуаны.
По факту дела открыто уголовное производство по ст. 307 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия.