СБУ ліквідувала злочинну групу, яка збувала наркотики на ліні розмежування

Встановлено, що злочинне угруповання складалося із шести активних членів. Очолював його 30-річний наркозалежний мешканець Гірського. Ватажок вирішував питання щодо придбання та реалізації товару, опікувався питаннями конспірації. Щоб убезпечити себе від уваги правоохоронців, зловмисники зустрічалися з покупцями в затишних місцях — у під’їздах житлових будинків, у полі за містом, у безлюдних провулках. Група збувала екстракційний опій, метадон, марихуану, які отримувала з інших регіонів України, у т.ч. з Києва. Крім того, ділки торгували амфетаміном, виготовленим у власній нарколабораторії. Свій товар вони постачали наркозалежним мешканцям Гірського, Золотого, Комишувахи, Лисичанська.

Оперативна розробка угруповання тривала понад півроку.

Вже 28 жовтня потчоного року оперативники спецслужби затримали лідера ОЗУ та п’ятьох подільників на “гарячому”. Під час обшуку в одного з членів угруповання вилучено автомат з глушником, пістолет, 15 гранат та велику кількість набоїв. Під час обшуку в нарколабораторії в передмісті Києва правоохоронці вилучили близько 300 грамів амфетміну, який призначався до відправлення в район проведення АТО для збуту. На Луганщині у фігурантів справи вилучено прекурсори, амфетамін, розфасований для збуту в 13 пакетів, а також 1,5 кг висушеної марихуани.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ст. 307 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.