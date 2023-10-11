СБУ ликвидировала три новые схемы выезда уклонистов за границу
Киев • УНН
Киев. 11 октября. УНН. СБУ заблокировала еще три схемы уклонения от мобилизации, которые действовали в центральных и западных областях Украины. Одна из организаторов незаконного выезда призывников получила тюремный срок. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Детали
Злоумышленницей оказалась глава райотдела социальной защиты Департамента гуманитарной политики Львовского городского совета.
За деньги чиновница помогала уклонистам бежать за пределы Украины на основании фиктивных справок о непригодности к военной службе по состоянию здоровья’Я. для реализации сделки она привлекла своих сообщников из местной медико-социальной экспертной комиссии.
Чиновница была задержана правоохранителями на "горячем" во время передачи клиенту "проплаченных" фальшивых документов.
На основании собранных СБУ доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и назначил ей 7 лет тюрьмы.
Кроме того, военная контрразведка Службы безопасности задержала еще двух организаторов «схем для уклонистов» в Черкасской области и в Хмельницком.
Они предлагали военнообязанным свое содействие во избежании призыва с последующим бегством в Евросоюз по поддельным документам. Стоимость таких «услуг» составляла от 4 до 10 тыс. долларов США. Сумма зависела от срочности подготовки фальшивки и выезда за границу.
Так, в Хмельницком задержана работница местной аптеки, которая под видом бытовых разговоров с покупателями, подыскивала желающих «уклониться» от мобилизации. После того как фигурантка находила «клиента», она обращалась к своему бывшему мужу, который работал в облвоенкомате и подделывал документы для уклонистов.
На Черкасщине задержана экс-сотрудница местной больницы в г. Городище, которая продавала фиктивные медсправки о непригодности к службе. Для оформления подделки привлекала своих бывших коллег из военно-врачебной комиссии.
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