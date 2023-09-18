"Знаходили" в ухилянтів туберкульоз за 1500 доларів: в Одесі викрили голову лікарської комісії та двох її спільників

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Відомо, що підозрювана, яка є головою лікарської консультативної комісії, брала хабарі за виготовлення медичних довідок, які дозволяють уникнути призову на військову службу.

Вона вимагала від військовозобов'язаних 1500 доларів за виписку із медичної карти із зазначенням діагнозу туберкульозу. Ці довідки потім передавалися до Територіальної централізованої комісії, яка приймає рішення про придатність громадян до військової служби. На підставі цих довідок чоловіків визнавали непридатними до військової служби.

Враховуючи це правоохоронці повідомили голові лікарської консультативної комісії про підозру в одержанні неправомірної вигоди та службовому підробленні.Також було повідомлено про підозру спільникам голови комісії, через яких вона одержувала неправомірну хабарі.

Наразі вирішуються питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваним та відсторонення від займаної посади медпрацівниці.

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