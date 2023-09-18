"Находили" у уклонистов туберкулез за 1500 долларов: в Одессе разоблачили главу врачебной комиссии и двух ее сообщников

Детали

Известно, что подозреваемая, которая является председателем врачебной консультативной комиссии, брала взятки за изготовление медицинских справок, позволяющих избежать призыва на военную службу.

Она требовала от военнообязанных 1500 долларов за выписку из медицинской карты с указанием диагноза туберкулеза. Эти справки затем передавались в Территориальную централизованную комиссию, которая принимает решение о пригодности граждан к военной службе. На основании этих справок мужчин признавали непригодными к военной службе.

Учитывая это правоохранители сообщили председателю врачебной консультативной комиссии о подозрении в получении неправомерной выгоды и служебном подлоге. Также было сообщено о подозрении сообщникам председателя комиссии, через которых она получала неправомерную взятку.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым и отстранении от занимаемой должности медработницы.

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