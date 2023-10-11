СБУ ліквідувала три нові схеми виїзду ухилянтів за кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. СБУ заблокувала ще три схеми ухилення від мобілізації, які діяли в центральних і західних областях України. Одна з організаторок незаконного виїзду призовників отримала тюремний строк. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.
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Зловмисницею виявилась очільниця райвідділу соціального захисту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
За гроші чиновниця допомагала ухилянтам втекти за межі України на підставі фіктивних довідок про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Для реалізації оборудки вона залучила своїх спільників з місцевої медико-соціальної експертної комісії.
Посадовиця була затримана правоохоронцями на "горячому" під час передачі клієнту "проплачених" фальшивих документів.
На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) і призначив їй 7 років тюрми.
Крім того, військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще двох організаторок «схем для ухилянтів» у Черкаській області та в Хмельницькому.
Вони пропонували військовозобов’язаним своє сприяння в уникненні призову з подальшою втечею до Євросоюзу за підробленими документами. Вартість таких «послуг» становила від 4 до 10 тис. доларів США. Сума залежала від терміновості підготовки фальшивки та виїзду за кордон.
Так, у Хмельницькому затримано працівницю місцевої аптеки, яка під виглядом побутових розмов з покупцями, підшукувала охочих «ухилитися» від мобілізації. Після того як фігурантка знаходила «клієнта», вона зверталася до свого колишнього чоловіка, який працював в облвійськкоматі та підробляв документи для ухилянтів.
На Черкащині затримано експрацівницю місцевої лікарні в м. Городище, яка продавала фіктивні меддовідки про непридатність до служби. Для оформлення підробки залучала своїх колишніх колег з військово-лікарської комісії.
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