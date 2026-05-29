СБУ дронами вывела из строя центр радиоэлектронной разведки фсб рф

Служба безопасности Украины поразила важный объект радиоэлектронной разведки фсб рф в краснодарском крае. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Детали

Специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили 16-й центр фсб рф, который занимается радиоэлектронной разведкой. Данный пункт управления расположен в темрюкском районе краснодарского края. Оккупанты использовали его для наведения ракет и беспилотников по территории Украины, а также для перехвата сигналов с иностранных спутников.

В результате атаки БПЛА были выведены из строя ключевые объекты центра радиоэлектронной разведки рф, отметили в СБУ.

Такие спецоперации имеют стратегическое значение, так как ослабляют возможности рф контролировать воздушное пространство, координировать работу средств ПВО и наводить удары по Украине - говорится в сообщении.

