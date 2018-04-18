СБУ допросила свидетеля переправки наемников в Сирию военно-морскими силами России
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины допросили свидетеля переправки в Сирию наемников частной военной компании "Вагнера" военно-морскими силами России. Об этом сообщает УНН со сылкой на пресс-службу СБУ.
Правоохранители задержали двух мужчин, которые планировали нелегально пересечь границу. Одним из задержанных оказался гражданин Украины. Другой - гражданин РФ, который имел при себе военный билет с записью о награждении за участие в военной операции в Сирии.
Бывший военный РФ сообщил сотрудникам СБ Украины, что во время службы по контракту в 2015-17 годах на ракетном крейсере "Варяг" неоднократно участвовал в переправке в Сирию боевиков ППК "Вагнер" с тяжелым вооружением и боеприпасами. Служба безопасности Украины продолжает документирования преступлений российских наемников в Донбассе, в Сирии и других странах для передачи материалов в украинских и международных судебных инстанций.
Как сообщал УНН, сотрудники СБУ допросили в качестве свидетелей экипаж арестованного судна "Норд" в контексте захвата судна при аннексии АР Крым в 2014 году.