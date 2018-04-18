СБУ допитала свідка переправлення найманців до Сирії військово-морськими силами Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітеня. УНН.Співробітники Служби безпеки України допитали свідка переправлення до Сирії найманців приватної військової компанії "Вагнера" військово-морськими силами Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
Правоохоронці затримали двох чоловіків, які планували нелегально перетнути кордон. Одним із затриманих виявився громадянин України. Інший - громадянин РФ, який мав при собі військовий квиток із записом про нагородження за участь у військовій операції в Сирії.
Колишній військовий РФ засвідчив співробітникам СБ України, що під час служби за контрактом у 2015-17 роках на ракетному крейсері "Варяг" неодноразово брав участь у переправленні до Сирії бойовиків ПВК "Вагнер" із важким озброєнням та боєприпасами. Служба безпеки України продовжує документування злочинів російських найманців на Донбасі, у Сирії та інших країнах для передачі матеріалів до українських та міжнародних судових інстанцій.
Як повыдомляв УНН, співробітники СБУ допитали як свідків екіпаж заарештованого судна "Норд" у контексті захоплення судна при анексії АР Крим у 2014 році.