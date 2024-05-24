Сбой в работе турникетов в метро подтвердили власти Киева. Оплата банковскими картами временно недоступна, сообщили в КГГА в пятницу, пишет УНН.

Детали

"На турникетах станций метро по техническим причинам временно недоступна оплата проезда банковской картой. Специалисты уже работают над восстановлением работы платежной системы в обычном режиме", - отметили в КГГА в соцсетях.

Все остальные виды оплаты проезда, как указано, работают в обычном режиме. Оплатить проезд можно: транспортной картой; qr-кодом, сгенерированным в приложении Киев Цифровой; бумажным qr-билетом.

О восстановлении возможности оплаты проезда бесконтактной банковской картой сообщат дополнительно.

В столичном метро произошел сбой в работе турникетов, собрались очереди