Збій у роботі турнікетів в метро підтвердила влада Києва: оплата банківськими картками тимчасово недоступна
Київ • УНН
Через технічні проблеми безконтактна оплата банківськими картками тимчасово недоступна на турнікетах станцій київського метрополітену, але інші способи оплати, такі як транспортні картки, QR-коди та паперові квитки, все ще приймаються.
Збій у роботі турнікетів в метро підтвердила влада Києва. Оплата банківськими картками тимчасово недоступна, повідомили у КМДА у п'ятницю, пише УНН.
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"На турнікетах станцій метро з технічних причин тимчасово недоступна оплата проїзду банківською карткою. Фахівці вже працюють над відновленням роботи платіжної системи у звичайному режимі", - зазначили у КМДА у соцмережах.
Усі інші види оплати проїзду, як вказано, працюють у звичайному режимі. Сплатити за проїзд можна: транспортною картою; qr-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий; паперовим qr-квитком.
Про відновлення можливості оплати проїзду безконтактною банківською картою повідомлять додатково.
У столичному метро стався збій в роботі турнікетів, утворюють черги24.05.24, 16:36 • 16744 перегляди