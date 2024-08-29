Сажали в тюрьму гражданских в оккупированном Бердянске: трем военным прокурорам рф объявили подозрение

российским чиновникам, которые в оккупированном Бердянске незаконно сажали за решетку гражданских, чтобы подавить сопротивление среди местных, сообщили о подозрении. Об этом заявили в Офисе генерального прокурора Украины, передает УНН.

Детали

По данным следствия, руководитель и заместитель руководителя оккупационной военной прокуратуры Бердянска, а также начальник отдела военной прокуратуры объединенной группировки войск рф по указанию высшего руководства реализовали план по насильственному подавлению сопротивления среди местного гражданского населения.

В частности, в ноябре 2022 года при участии подозреваемых похитили двух местных жителей. Похищение затем было «легализовано» путем внесения недостоверных данных в официальные документы.

Это привело к полуторагодичному содержанию пострадавших в различных местах лишения свободы без уведомления причин задержания и предъявления обвинений. Их пребывание сопровождалось содержанием в ненадлежащих условиях, избиениями и пытками.

Под процессуальным руководством прокуроров Запорожской областной прокуратуры трем представителям военной прокуратуры РФ сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 438 УК Украины) - заявили в ОГПУ.

Дополнение

В Офисе генпрокурора также рассказали, что в июне 2024 года незаконно заключенных мирных жителей освободили из плена при участии «Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свободы лиц в результате агрессии против Украины».

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