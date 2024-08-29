Сажали в тюрьму гражданских в оккупированном Бердянске: трем военным прокурорам рф объявили подозрение
Киев • УНН
Трем представителям военной прокуратуры РФ сообщено о подозрении в нарушении законов войны в оккупированном Бердянске. Они причастны к похищению и полуторагодовалому незаконному содержанию двух местных жителей.
российским чиновникам, которые в оккупированном Бердянске незаконно сажали за решетку гражданских, чтобы подавить сопротивление среди местных, сообщили о подозрении. Об этом заявили в Офисе генерального прокурора Украины, передает УНН.
Детали
По данным следствия, руководитель и заместитель руководителя оккупационной военной прокуратуры Бердянска, а также начальник отдела военной прокуратуры объединенной группировки войск рф по указанию высшего руководства реализовали план по насильственному подавлению сопротивления среди местного гражданского населения.
В частности, в ноябре 2022 года при участии подозреваемых похитили двух местных жителей. Похищение затем было «легализовано» путем внесения недостоверных данных в официальные документы.
Это привело к полуторагодичному содержанию пострадавших в различных местах лишения свободы без уведомления причин задержания и предъявления обвинений. Их пребывание сопровождалось содержанием в ненадлежащих условиях, избиениями и пытками.
Под процессуальным руководством прокуроров Запорожской областной прокуратуры трем представителям военной прокуратуры РФ сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 438 УК Украины)
Дополнение
В Офисе генпрокурора также рассказали, что в июне 2024 года незаконно заключенных мирных жителей освободили из плена при участии «Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свободы лиц в результате агрессии против Украины».
Обстріл хімічного заводу в Сумах: пʼятьом командувачам армії рф повідомили про підозру28 августа 2024, 17:06 • 17674 просмотра