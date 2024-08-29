Саджали до в'язниці цивільних в окупованому Бердянську: трьом військовим прокурорам рф оголосили підозру
Київ • УНН
Трьом представникам військової прокуратури РФ повідомлено про підозру у порушенні законів війни в окупованому Бердянську. Вони причетні до викрадення та півторарічного незаконного утримання двох місцевих жителів.
російським високопосадовцям, які в окупованому Бердянську незаконно запроторювали за ґрати цивільних, що придушити опір серед місцевих, повідомили про підозру. Про це заявили в Офісі генерального прокурора України, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, керівник та заступник керівника окупаційної військової прокуратури Бердянська, а також начальник відділу військової прокуратури об’єднаного угруповання військ рф за вказівкою вищого керівництва реалізували план із насильницького придушення опору серед місцевого цивільного населення.
Зокрема, в листопаді 2022 року за участі підозрюваних викрали двох місцевих мешканців. Викрадення потім було "легалізовано" шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів.
Це призвело до півторарічного утримання постраждалих у різних місцях позбавлення волі без повідомлення причин затримання та пред’явлення обвинувачень. Їх перебування супроводжувалось триманням у неналежних умовах, побиттям та тортурами.
За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури трьом представникам військової прокуратури рф повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 438 КК України)
Доповнення
В Офісі генпрокурора також розповіли, що у червні 2024 року незаконно ув’язнених мирних мешканців звільнено з полону за участі "Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України".
Обстріл хімічного заводу в Сумах: пʼятьом командувачам армії рф повідомили про підозру28.08.24, 20:06 • 19375 переглядiв