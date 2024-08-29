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Саджали до в'язниці цивільних в окупованому Бердянську: трьом військовим прокурорам рф оголосили підозру

Саджали до в'язниці цивільних в окупованому Бердянську: трьом військовим прокурорам рф оголосили підозру

Київ • УНН

 • 15772 перегляди

Трьом представникам військової прокуратури РФ повідомлено про підозру у порушенні законів війни в окупованому Бердянську. Вони причетні до викрадення та півторарічного незаконного утримання двох місцевих жителів.

російським високопосадовцям, які в окупованому Бердянську незаконно запроторювали за ґрати цивільних, що придушити опір серед місцевих, повідомили про підозру. Про це заявили в Офісі генерального прокурора України, передає УНН

Деталі

За даними слідства, керівник та заступник керівника окупаційної військової прокуратури Бердянська, а також начальник відділу військової прокуратури об’єднаного угруповання військ рф за вказівкою вищого керівництва реалізували план із насильницького придушення опору серед місцевого цивільного населення.

Зокрема, в листопаді  2022 року за участі підозрюваних викрали двох місцевих мешканців. Викрадення потім було "легалізовано" шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів.

Це призвело до півторарічного утримання постраждалих у різних місцях позбавлення волі без повідомлення причин затримання та пред’явлення обвинувачень. Їх перебування супроводжувалось триманням у неналежних умовах, побиттям та тортурами.

За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури трьом представникам військової прокуратури рф повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 438 КК України)

- заявили в ОГПУ. 

Доповнення

В Офісі генпрокурора також розповіли, що у червні 2024 року незаконно ув’язнених мирних мешканців звільнено з полону за участі "Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України".

Обстріл хімічного заводу в Сумах: пʼятьом командувачам армії рф повідомили про підозру28.08.24, 20:06 • 19375 переглядiв

Володимир Омельченко

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