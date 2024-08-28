Обстріл хімічного заводу в Сумах: пʼятьом командувачам армії рф повідомили про підозру
Київ • УНН
Українські правоохоронці повідомили про підозру 5 високопосадовцям ЗС РФ за обстріл хімзаводу "Сумихімпром" у березні 2022 року. Внаслідок атаки стався витік 67 тонн аміаку, завдано збитків на понад 10 млн грн.
Українські правоохоронці ідентифікували й повідомили про підозру в порушенні законів і звичаїв війни п'ятьом високопосадовцям зс рф, які причетні до обстрілу хімічного заводу "Сумихімпром". Про це заявили в Офісі генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
Йдеться про інцидент 21 березня 2022 року, коли російські військові з реактивної артилерії цілеспрямовано обстріляли аміачне відділення цеху хімічного заводу "Сумихімпром" в українському місті Суми.
На підставі зібраних доказів правоохоронці встановили, що підозрювані спланували цю операцію і віддавали злочинні накази.
Правоохоронці підкреслюють, що через російську атаку відбувся витік з випаровуванням 67 тонн аміаку в повітря. Державі заподіяли збитків на понад 10 мільйонів гривень.
Окрім того, в ОГП наголошують, що поруч із підприємством не було жодного військового обʼєкта. Російські військові намагалися у такий спосіб залякати мирне українське населення.
Згодом рф спробувала приховати свою причетність до цього злочину. Офіційний представник Генштабу ЗС РФ заявив про те, що українські військові нібито замінували сховища з аміаком і хлором, щоб отруїти ворога, якщо той увійде в місто.
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури ідентифіковано та повідомлено про підозру двом генералам і трьом полковникам командного складу підрозділів західного військового округу зс рф. Їм інкриміновано порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України)
Наразі вирішується питання щодо оголошення військовослужбовцям зс рф у розшук. У межах слідства встановлюються російські військові, які виконували злочинні накази.
Нагадаємо
Служба безпеки України поінформувала, що разом із Офісом Генпрокурора заочно повідомлено про підозру іранському генералу, який "навчив рф бити "шахедами" по Україні і особисто координував 20 атак"