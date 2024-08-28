Обстріл хімічного заводу в Сумах: пʼятьом командувачам армії рф повідомили про підозру

Українські правоохоронці ідентифікували й повідомили про підозру в порушенні законів і звичаїв війни п'ятьом високопосадовцям зс рф, які причетні до обстрілу хімічного заводу "Сумихімпром". Про це заявили в Офісі генерального прокурора, передає УНН.

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Йдеться про інцидент 21 березня 2022 року, коли російські військові з реактивної артилерії цілеспрямовано обстріляли аміачне відділення цеху хімічного заводу "Сумихімпром" в українському місті Суми.

На підставі зібраних доказів правоохоронці встановили, що підозрювані спланували цю операцію і віддавали злочинні накази.

Правоохоронці підкреслюють, що через російську атаку відбувся витік з випаровуванням 67 тонн аміаку в повітря. Державі заподіяли збитків на понад 10 мільйонів гривень.

Окрім того, в ОГП наголошують, що поруч із підприємством не було жодного військового обʼєкта. Російські військові намагалися у такий спосіб залякати мирне українське населення.

Згодом рф спробувала приховати свою причетність до цього злочину. Офіційний представник Генштабу ЗС РФ заявив про те, що українські військові нібито замінували сховища з аміаком і хлором, щоб отруїти ворога, якщо той увійде в місто.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури ідентифіковано та повідомлено про підозру двом генералам і трьом полковникам командного складу підрозділів західного військового округу зс рф. Їм інкриміновано порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України)