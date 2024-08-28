Обстрел химического завода в Сумах: пятерым командующим армии рф сообщили о подозрении

Украинские правоохранители идентифицировали и сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны пятерым высокопоставленным чиновникам ссср рф, которые причастны к обстрелу химического завода «Сумыхимпром». Об этом заявили в Офисе генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Речь идет об инциденте 21 марта 2022 года, когда российские военные из реактивной артиллерии целенаправленно обстреляли аммиачное отделение цеха химического завода «Сумыхимпром» в украинском городе Сумы.

На основании собранных доказательств правоохранители установили, что подозреваемые спланировали эту операцию и отдавали преступные приказы.

Правоохранители подчеркивают, что из-за российской атаки произошла утечка с испарением 67 тонн аммиака в воздух. Государству причинили ущерб на более чем 10 миллионов гривен.

Кроме того, в ОГП отмечают, что рядом с предприятием не было ни одного военного объекта. Российские военные пытались таким образом запугать мирное украинское население.

Впоследствии рф попыталась скрыть свою причастность к этому преступлению. Официальный представитель Генштаба ВС РФ заявил о том, что украинские военные якобы заминировали хранилища с аммиаком и хлором, чтобы отравить врага, если тот войдет в город.

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры идентифицировано и сообщено о подозрении двум генералам и трем полковникам командного состава подразделений западного военного округа ВС РФ. Им инкриминируется нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины) - резюмировали в Офисе генерального прокурора.

Сейчас решается вопрос об объявлении военнослужащим ВС РФ в розыск. В рамках следствия устанавливаются российские военные, которые выполняли преступные приказы.

Напомним,

Служба безопасности Украины проинформировала, что вместе с Офисом Генпрокурора заочно сообщено о подозрении иранскому генералу, который «научил рф бить „шахедами“ по Украине и лично координировал 20 атак»