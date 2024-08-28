Обстрел химического завода в Сумах: пятерым командующим армии рф сообщили о подозрении
Киев • УНН
Украинские правоохранители сообщили о подозрении 5 высокопоставленным чиновникам ВС РФ за обстрел химзавода «Сумыхимпром» в марте 2022 года. В результате атаки произошла утечка 67 тонн аммиака, нанесен ущерб более чем на 10 млн грн.
Украинские правоохранители идентифицировали и сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны пятерым высокопоставленным чиновникам ссср рф, которые причастны к обстрелу химического завода «Сумыхимпром». Об этом заявили в Офисе генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Речь идет об инциденте 21 марта 2022 года, когда российские военные из реактивной артиллерии целенаправленно обстреляли аммиачное отделение цеха химического завода «Сумыхимпром» в украинском городе Сумы.
На основании собранных доказательств правоохранители установили, что подозреваемые спланировали эту операцию и отдавали преступные приказы.
Правоохранители подчеркивают, что из-за российской атаки произошла утечка с испарением 67 тонн аммиака в воздух. Государству причинили ущерб на более чем 10 миллионов гривен.
Кроме того, в ОГП отмечают, что рядом с предприятием не было ни одного военного объекта. Российские военные пытались таким образом запугать мирное украинское население.
Впоследствии рф попыталась скрыть свою причастность к этому преступлению. Официальный представитель Генштаба ВС РФ заявил о том, что украинские военные якобы заминировали хранилища с аммиаком и хлором, чтобы отравить врага, если тот войдет в город.
Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры идентифицировано и сообщено о подозрении двум генералам и трем полковникам командного состава подразделений западного военного округа ВС РФ. Им инкриминируется нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины)
Сейчас решается вопрос об объявлении военнослужащим ВС РФ в розыск. В рамках следствия устанавливаются российские военные, которые выполняли преступные приказы.
Напомним,
Служба безопасности Украины проинформировала, что вместе с Офисом Генпрокурора заочно сообщено о подозрении иранскому генералу, который «научил рф бить „шахедами“ по Украине и лично координировал 20 атак»