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СБУ: повідомлено про підозру іранському генералу, який навчав окупантів бити "шахедами" і координував атаки

СБУ: повідомлено про підозру іранському генералу, який навчав окупантів бити "шахедами" і координував атаки

Київ • УНН

 • 28965 перегляди

Заочно повідомлено про підозру іранському генералу, який, за даними СБУ, навчав росіян використовувати дрони "Shahed" проти України і координував 20 атак.

Служба безпеки України поінформувала, що разом із Офісом Генпрокурора заочно повідомлено про підозру іранському генералу, який "навчив рашистів бити "шахедами" по Україні і особисто координував 20 атак", пише УНН.

Служба безпеки зібрала доказову базу на бригадного генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Шаріфі Моласареї Аббасу Муса, який причетний до війни рф проти України. За даними слідства, він безпосередньо допомагав командуванню окупаційних угруповань росії проводити повітряні удари по Україні із застосуванням іранських безпілотних літальних апаратів

- повідомили у СБУ.

Як свідчать матеріали провадження, "Корпус вартових Ісламської революції протягом серпня-вересня 2022 року передав росії щонайменше 1,5 тис. бойових дронів типу "Shahed-136" та "Mohajer-6"", вказали у спецслужбі.

"Тоді ж, у 2022 році, генерал Шаріфі Моласареї Аббасу Муса особисто приїхав до тимчасово окупованого Криму і привіз із собою групу іранських інструкторів БПЛА", - вказали у СБУ.

Саме "під його керівництвом на полігонах півострова", за даними спецслужби, профільні підрозділи збройних сил рф пройшли підготовку щодо бойового застосування отриманих безпілотників.

"У подальшому іранський генерал разом з підпорядкованими інструкторами координував дії російських окупантів із запусків "Shahed-136" та "Mohajer-6" по цивільній інфраструктурі України", - повідомили у СБУ.

Тільки протягом вересня-жовтня 2022 року агресор, за даними СБУ, здійснив не менше 20 серій масованих атак іранськими БпЛА по українських об’єктах.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки та прокурори Офісу Генерального прокурора заочно повідомили Шаріфі Моласареї Аббасу Муса про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб); ​ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України).

"Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за воєнні злочини проти нашої держави", - зазначили у СБУ.

СБУ повідомила про підозру російському генералу, який віддав наказ знищити "Мрію"19.05.23, 11:36 • 649921 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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