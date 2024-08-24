СБУ: сообщено о подозрении иранскому генералу, который обучал оккупантов бить "шахедами" и координировал атаки

Служба безопасности Украины проинформировала, что вместе с Офисом Генпрокурора заочно сообщено о подозрении иранскому генералу, который "научил рашистов бить "шахедами" по Украине и лично координировал 20 атак", пишет УНН.

Служба безопасности собрала доказательную базу на бригадного генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана Шарифи Моласареи Аббасу Муса, который причастен к войне рф против Украины. По данным следствия, он непосредственно помогал командованию оккупационных группировок россии проводить воздушные удары по Украине с применением иранских беспилотных летательных аппаратов - сообщили в СБУ.

Как свидетельствуют материалы производства, "Корпус стражей Исламской революции в течение августа-сентября 2022 года передал россии не менее 1,5 тыс. боевых дронов типа "Shahed-136" и "Mohajer-6"", указали в спецслужбе.

"Тогда же, в 2022 году, генерал Шарифи Моласареи Аббасу Муса лично приехал во временно оккупированный Крым и привез с собой группу иранских инструкторов БПЛА", - указали в СБУ.

Именно "под его руководством на полигонах полуострова", по данным спецслужбы, профильные подразделения вооруженных сил рф прошли подготовку по боевому применению полученных беспилотников.

"В дальнейшем иранский генерал вместе с подчиненными инструкторами координировал действия российских оккупантов по запускам "Shahed-136" и "Mohajer-6" по гражданской инфраструктуре Украины", - сообщили в СБУ.

Только в течение сентября-октября 2022 года агрессор, по данным СБУ, совершил не менее 20 серий массированных атак иранскими БпЛА по украинским объектам.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности и прокуроры Офиса Генерального прокурора заочно сообщили Шарифи Моласареи Аббасу Муса о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины).

"Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности за военные преступления против нашего государства", - отметили в СБУ.

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