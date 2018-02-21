Сайт НАПК и реестр э-деклараций возобновили свою работу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Официальный сайт Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) не работал по техническим причинам, и сейчас его работа восстановлена. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе НАПК.
"Наша поддержка работала над этим вопросом - это техническая проблема. Сейчас сайт уже работает", - рассказали в пресс-службе.
Добавим, что свою работу возобновил Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Напомним, по состоянию на 11:20, 21 февраля, по неизвестным причинам не работал официальный сайт Национального агентства по предотвращению коррупции.