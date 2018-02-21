Сайт НАЗК та реєстр е-декларацій відновили свою роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Офіційний сайт Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) не працював з технічних причин, і наразі його робота відновлена. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі НАЗК.
“Наша технічна підтримка працювала над цим питанням - це технічна проблема. Наразі сайт вже працює”, — розповіли в прес-службі.
Додамо, що свою роботу відновив Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Нагадаємо, станом на 11:20, 21 лютого, з невідомих причин не працював офіційний сайт Національного агентства по запобіганню корупції.