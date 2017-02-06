Сайт корпорации "S.Group", связанной с нардепом-радикалом С.Рыбалкой, заблокирован для СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Корпорация S.Group, владельцем которой является брат народного депутата от "Радикальной партии" Сергея Рыбалки, установил фильтр для посещения сайта компании, сообщает УНН.
При попытке входа на сайт проверяется ip-адрес пользователя. По странному стечению обстоятельств, ни один пользователь с ip-адресом редакции УНН не смог зайти на сайт компании.
Формальным основанием для блокировки определили, что с этого ip-адреса осуществляется "брутфорс атака на сайт".
При этом, используя другой ip-адрес, не связанный с редакцией УНН, пользователи без труда могут зайти на сайт.
Редакция УНН расценивает такую блокаду со стороны корпорации S.Group как неадекватную реакцию на ряд публикаций, раскрывающих неправомерную деятельность С.Рыбалки, а также связанных с ним лиц, в том числе корпорации S.Group.
Напомним, следователи ГФС разоблачили масштабную схему отмывания средств через компанию "S.Group" и торговые марки "SEMKI", "Мачо", "Козацька розвага", принадлежащие депутату-радикалу С.Рыбалке.