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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Financial Times

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Сайт корпорации "S.Group", связанной с нардепом-радикалом С.Рыбалкой, заблокирован для СМИ

Киев • УНН

 • 7799 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Корпорация S.Group, владельцем которой является брат народного депутата от "Радикальной партии" Сергея Рыбалки, установил фильтр для посещения сайта компании, сообщает УНН.

Сайт корпорации "S.Group", связанной с нардепом-радикалом С.Рыбалкой, заблокирован для СМИ

При попытке входа на сайт проверяется ip-адрес пользователя. По странному стечению обстоятельств, ни один пользователь с ip-адресом редакции УНН не смог зайти на сайт компании.

Формальным основанием для блокировки определили, что с этого ip-адреса осуществляется "брутфорс атака на сайт".

При этом, используя другой ip-адрес, не связанный с редакцией УНН, пользователи без труда могут зайти на сайт.

Редакция УНН расценивает такую блокаду со стороны корпорации S.Group как неадекватную реакцию на ряд публикаций, раскрывающих неправомерную деятельность С.Рыбалки, а также связанных с ним лиц, в том числе корпорации S.Group.

Напомним, следователи ГФС разоблачили масштабную схему отмывания средств через компанию "S.Group" и торговые марки "SEMKI", "Мачо", "Козацька розвага", принадлежащие депутату-радикалу С.Рыбалке.

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