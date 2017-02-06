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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Сайт корпорації “S.Group”, пов’язаної з нардепом-радикалом С.Рибалкою, заблокований для ЗМІ

Київ • УНН

 • 7799 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Корпорація "S.Group", власником якої є брат народного депутата від “Радикальної партії” Сергія Рибалки, встановила фільтр для відвідування сайту компанії, повідомляє УНН.

Сайт корпорації “S.Group”, пов’язаної з нардепом-радикалом С.Рибалкою, заблокований для ЗМІ

При спробі входу на сайт перевіряється ip-адреса користувача. За дивним збігом обставин, жоден користувач з ip-адресом редакції УНН не зміг зайти на сайт компанії.

Формальною підставою для блокування визначено, що з цієї ip-адреси здійснюється “брутфорс атака на сайт”.

При цьому, використовуючи іншу ip-адресу, не пов’язану з редакцією УНН, користувачі без зусиль можуть зайти на сайт.

Редакція УНН розцінює таку блокаду з боку корпорації S.Group як неадекватну реакцію на ряд публікацій, що розкривають неправомірну діяльність С.Рибалки, а також пов’язаних з ним осіб, зокрема корпорації S.Group.

Нагадаємо, cлідчі ДФС викрили масштабну схему відмивання коштів через компанію “S.Group” та торгові марки “SEMKI”, “Мачо”, “Козацька розвага”, які належать депутату-радикалу С.Рибалці

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