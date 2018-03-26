Савченко немного похудела, но держится хорошо - адвокат

"Надежда Викторовна (Савченко), как уже говорилось, действительно, объявила голодовку. Соответствующее обращение она написала руководителю этого учреждения (СИЗО СБУ - ред.). И, собственно говоря, похудела немного, но улыбается, держится хорошо", - сказал Бугай.

Также он отметил, что сегодня будет согласовано с руководством СИЗО предоставление разрешения на встречу с Савченко для ее матери и сестры.

В то же время адвокат отметил, что Савченко передано и принято сотрудниками спецучреждения передачу - вещи и телевизор.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток для народного депутата Надежды Савченко.

Как сообщал УНН, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.