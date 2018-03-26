Савченко трохи схудла, але тримається добре - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Надія Савченко, яка оголосила голодування на знак протесту проти свого арешту, за кілька днів дещо схудла, але тримається добре. Про це сьогодні в коментарі журналістам після відвідування Савченко у СІЗО СБУ заявив її адвокат Дмитро Бугай, передає кореспондент УНН.
“Надія Вікторівна (Савченко), як вже казали, дійсно, оголосила голодування. Відповідне звернення вона написала керівнику цієї установи (СІЗО СБУ — ред.). І, власно кажучи, схудла, змарніла трішки, але посміхається, тримається добре”, — сказав Бугай.
Також він зазначив, що сьогодні буде погоджено з керівництвом СІЗО надання дозволу на зустріч з Савченко для її матері та сестри.
Водночас адвокат зазначив, що Савченко передано і прийнято співробітниками спецустанови передачу — речі і телевізор.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб для народного депутата Надії Савченко.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.