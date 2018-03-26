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Савченко трохи схудла, але тримається добре - адвокат

Савченко трохи схудла, але тримається добре - адвокат

Київ • УНН

 • 9196 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Надія Савченко, яка оголосила голодування на знак протесту проти свого арешту, за кілька днів дещо схудла, але тримається добре. Про це сьогодні в коментарі журналістам після відвідування Савченко у СІЗО СБУ заявив її адвокат Дмитро Бугай, передає кореспондент УНН.

“Надія Вікторівна (Савченко), як вже казали, дійсно, оголосила голодування. Відповідне звернення вона написала керівнику цієї установи (СІЗО СБУ — ред.). І, власно кажучи, схудла, змарніла трішки, але посміхається, тримається добре”, — сказав Бугай.

Також він зазначив, що сьогодні буде погоджено з керівництвом СІЗО надання дозволу на зустріч з Савченко для її матері та сестри.

Водночас адвокат зазначив, що Савченко передано і прийнято співробітниками спецустанови передачу — речі і телевізор.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб для народного депутата Надії Савченко.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.

У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

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