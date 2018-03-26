Савченко трохи схудла, але тримається добре - адвокат

КИЇВ. 26 березня. УНН. Надія Савченко, яка оголосила голодування на знак протесту проти свого арешту, за кілька днів дещо схудла, але тримається добре. Про це сьогодні в коментарі журналістам після відвідування Савченко у СІЗО СБУ заявив її адвокат Дмитро Бугай, передає кореспондент УНН.