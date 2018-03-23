Савченко поместили в стеклянный бокс в зале суда
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Народный депутат Надежда Савченко, которой сегодня Шевченковский районный суд будет избирать меру пресечения, завели в зал этого суда и поместили в стеклянный бокс, передает корреспондент УНН.
Верховная Рада накануне лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.
В ВР Н.Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст. 14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Ю.Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.
Надежда Савченко провела ночь в СИЗО СБУ, где ее допрашивали. Прокуратура будет просить суд арестовать Савченко.