Савченко помістили до скляного боксу у залі суду
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Народного депутата Надію Савченко, якій сьогодні Шевченківський районний суд обиратиме запобіжний захід, завели у залу цього суду і помістили у скляний бокс, передає кореспондент УНН.
Верховна Рада напередодні позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Н.Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Ю.Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Надія Савченко провела ніч у СІЗО СБУ, де її допитували. Прокуратура проситиме суд арештувати Савченко.