Савченко зачитали подозрение (дополнено)

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 13794 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 18799 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 64640 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 74716 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101944 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109143 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116534 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121880 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132997 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Савченко зачитали подозрение (дополнено)

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Народный депутат Надежда Савченко вернулась в здание Верховной Рады, где ей зачитали сообщение о том, в чем ее подозревают, и забрали в здание управления СБУ в Киеве и Киевской области, передает УНН.

"... В порядке статьи 208 УПК Украины задерживаю вас по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109 УКУ, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ... ст.112 УКУ, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258 УКУ, а также ч.1 ст.258 со значком "3" УКУ. Вручаю Вам памятку подозреваемого лица..." - отметил правоохранитель, который зачитывал текст документа.

"Предлагаю Вам пройти со мной в управление СБУ в Киеве и Киевской области для составления протокола задержания, а также применения к Вам мер, предусмотренных законодательством", - добавил он.

"Не волнуйтесь, Александр, меня не первый раз судить... Все хорошо будет", - отреагировала Н.Савченко.

Напомним, Рада разрешила задержать и арестовать Н.Савченко.

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