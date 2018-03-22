Савченко зачитали подозрение (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Народный депутат Надежда Савченко вернулась в здание Верховной Рады, где ей зачитали сообщение о том, в чем ее подозревают, и забрали в здание управления СБУ в Киеве и Киевской области, передает УНН.
"... В порядке статьи 208 УПК Украины задерживаю вас по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109 УКУ, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ... ст.112 УКУ, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258 УКУ, а также ч.1 ст.258 со значком "3" УКУ. Вручаю Вам памятку подозреваемого лица..." - отметил правоохранитель, который зачитывал текст документа.
"Предлагаю Вам пройти со мной в управление СБУ в Киеве и Киевской области для составления протокола задержания, а также применения к Вам мер, предусмотренных законодательством", - добавил он.
"Не волнуйтесь, Александр, меня не первый раз судить... Все хорошо будет", - отреагировала Н.Савченко.
Напомним, Рада разрешила задержать и арестовать Н.Савченко.