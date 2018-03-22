Савченко зачитали підозру (доповнено)

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Народний депутат Надія Савченко повернулася до будівлі Верховної Ради, де їй зачитали повідомлення про те, у чому її підозрюють, і забрали до будівлі управління СБУ у Києві та Київській області, передає УНН.

"...У порядку статті 208 КПК України затримую вас за підозрою в вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.109 ККУ, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28... ст.112 ККУ, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258 ККУ, а також ч.1 ст.258 зі значком "3" ККУ. Вручаю Вам пам'ятку підозрюваної особи..." - зазначив правоохоронець, який зачитував текст документу.

"Пропоную Вам пройти зі мною до управління СБУ у Києві та Київській області для складання протоколу затримання, а також застосування до Вас заходів, передбачених законодавством", - додав він.

"Не хвилюйтесь, Олександре, мене не перший раз судить... Все добре буде", - відреагувала Н.Савченко.

Нагадаємо, Рада дозволила затримати та арештувати Н.Савченко.

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