Савченко зачитали підозру (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Народний депутат Надія Савченко повернулася до будівлі Верховної Ради, де їй зачитали повідомлення про те, у чому її підозрюють, і забрали до будівлі управління СБУ у Києві та Київській області, передає УНН.
"...У порядку статті 208 КПК України затримую вас за підозрою в вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.109 ККУ, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28... ст.112 ККУ, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258 ККУ, а також ч.1 ст.258 зі значком "3" ККУ. Вручаю Вам пам'ятку підозрюваної особи..." - зазначив правоохоронець, який зачитував текст документу.
"Пропоную Вам пройти зі мною до управління СБУ у Києві та Київській області для складання протоколу затримання, а також застосування до Вас заходів, передбачених законодавством", - додав він.
"Не хвилюйтесь, Олександре, мене не перший раз судить... Все добре буде", - відреагувала Н.Савченко.
Нагадаємо, Рада дозволила затримати та арештувати Н.Савченко.