Саудовские принцы обменяли деньги на свободу

Как сообщил наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, в 2015 году власти решили собрать все необходимые доказательства о взяточничестве "на самом верху". В результате получился список из примерно 200 имен.

"Мы показали им все документы, которые у нас есть, и после того, как они познакомились с ними, 95% решились на досудебное урегулирование", - сказал наследный принц.

Это означает, что они готовы передать часть своих средств или долю в принадлежащих компании в обмен на свободу. Еще 1% обвиняемых в коррупции в итоге признали невиновными, а 4% намерены доказать это в суде, рассказал он.

По оценке Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, в общей сложности в казну Саудовской Аравии удалось собрать около 100 млрд долл.

Напомним, 5 ноября в Саудовской Аравии, по подозрению в коррупции, было задержано четырех действующих министра и одиннадцать принцев. Власти Саудовской Аравии конфисковала активы арестованных принцев и ряда других влиятельных чиновников страны на общую сумму в 800 млрд долларов.