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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 75614 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 64758 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 72203 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 79931 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Саудовские принцы обменяли деньги на свободу

Саудовские принцы обменяли деньги на свободу

Киев  •  УНН

 • 19234 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Саудовские принцы и миллиардеры, которых обвинили в коррупции, согласились передать часть своих средств в обмен на свободу, передает УНН со ссылкой на The New York Times.

Как сообщил наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, в 2015 году власти решили собрать все необходимые доказательства о взяточничестве "на самом верху". В результате получился список из примерно 200 имен.

"Мы показали им все документы, которые у нас есть, и после того, как они познакомились с ними, 95% решились на досудебное урегулирование", - сказал наследный принц.

Это означает, что они готовы передать часть своих средств или долю в принадлежащих компании в обмен на свободу. Еще 1% обвиняемых в коррупции в итоге признали невиновными, а 4% намерены доказать это в суде, рассказал он.

По оценке Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, в общей сложности в казну Саудовской Аравии удалось собрать около 100 млрд долл.

Напомним, 5 ноября в Саудовской Аравии, по подозрению в коррупции, было задержано четырех действующих министра и одиннадцать принцев. Власти Саудовской Аравии конфисковала активы арестованных принцев и ряда других влиятельных чиновников страны на общую сумму в 800 млрд долларов.

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