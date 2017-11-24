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Саудівські принци обміняли гроші на свободу

Саудівські принци обміняли гроші на свободу

Київ • УНН

 • 19239 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Саудівські принци і мільярдери, яких звинуватили в корупції, погодилися передати частину своїх коштів в обмін на свободу, передає УНН з посиланням на The New York Times.

Як повідомив наслідний принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, у 2015 році влада вирішили зібрати всі необхідні докази про хабарництво "на самому верху". В результаті вийшов список з приблизно 200 імен.

"Ми показали їм всі документи, які у нас є, і після того, як вони ознайомилися з ними, 95% зважилися на досудове врегулювання", — сказав наслідний принц.

Це означає, що вони готові передати частину своїх коштів або частку в належать компанії в обмін на свободу. Ще 1% звинувачених у корупції в підсумку визнали невинними, а 4% мають намір довести це в суді, розповів він.

За оцінкою Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, в загальній складності в казну Саудівської Аравії вдалося зібрати близько 100 млрд дол.

Нагадаємо, 5 листопада у Саудівській Аравії, за підозрою в корупції, було затримано чотирьох діючих міністра та одинадцять принців. Влада Саудівської Аравії конфіскувала активи заарештованих принців і ряду інших впливових чиновників країни на загальну суму в 800 млрд доларів.

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