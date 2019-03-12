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"Сапфир" рассылал украинским военным фейки и угрозы

"Сапфир" рассылал украинским военным фейки и угрозы

Киев  •  УНН

 • 7678 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Созданное российским генштабом специальное информационное подразделение с кодовым названием "Сапфир" осуществляло рассылку листовок и СМС-сообщений провокационного содержания Украинским военным. Об этом во время брифинга в Киеве заявил начальник военной контрразведки СБУ Сергей Левченко, передает корреспондент УНН.

"Кроме размещения фейковых документов и ложных данных в сети интернет (группой "Сапфир" - ред.), с использованием мобильных приложений осуществлялись рассылки листовок и СМС-сообщений провокационного содержания украинским военным", - сказал Левченко.

По его словам, военная разведка Российской Федерации поставила задачу о рассылке листовок, направленных на дискредитацию украинских военных, как то сообщение с обвинениями командования Вооруженных Сил Украины в якобы сокрытии боевых потерь.

"По замыслу кураторов, это должно было привести к ухудшению морально-психологического состояния украинских военных, находящихся на линии соприкосновения, и их запугивания. Указанной группой ежедневно рассылалось более 300 таких сообщений", - сказал начальник военной контрразведки СБУ.

Он отметил, что поставленную российской разведкой задачу "Сапфир" выполнял с помощью специально зарегистрированных в соцсетях страниц проукраинского и сепаратистского толка.

Всего, по словам Левченко, СБУ было выявлено более 50 таких аккаунтов и 130 групп в соцсетях. Для распространения фейковых сообщений злоумышленники также использовали специально разработанные сайты, задействовали мессенджеры и электронные почтовые ящики.

"Нами установлены аккаунты в соцсетях, которые группа "Сапфир" использовала для проникновения в интернет-сообщества подразделений вооруженных сил Украины, где систематически распространяла выгодные российской стороне фейковые материалы, дискредитирующие действующую власть. Мы установили, что группой "Сапфир" созданы также откровенно пророссийськи аккаунты - всего четырнадцать, и социальные группы... всего более 70, которые использовались группой для распространения откровенно антиукраинских позиций среди соответствующей аудитории", - заявил представитель СБУ.

Напомним, СБУ разоблачила российскую разведывательную группу "Сапфир".

Информационное подразделение готовило и размещало ложные данные для стравливания действующих и бывших украинских военнослужащих к проведению силовых акций протеста и разжигания межконфессиональной розни.

Украинские Национальные Новости

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