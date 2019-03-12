"Сапфір" розсилав українським військовим фейки та погрози
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Створений російським генштабом спеціальний інформаційний підрозділ з кодовою назвою "Сапфір" здійснював розсилання листівок та СМС-повідомлень провокаційного змісту українським військовим. Про це під час брифінгу у Києві заявив начальник військової контррозвідки СБУ Сергій Левченко, передає кореспондент УНН.
"Крім розміщення фейкових документів та неправдивих даних в мережі інтернет, (групою "Сапфір" - ред.) з використанням мобільних додатків здійснювались розсилання листівок та СМС-повідомлень провокаційного змісту українським військовим", - сказав Левченко.
За його словами, військова розвідка Російської Федерації поставила завдання щодо розсилання листівок, спрямованих на дискредитацію українських військових, як-то повідомлення зі звинуваченнями командування Збройних Сил України у нібито приховуванні бойових втрат.
"За задумом кураторів, це повинно було призвести до зниження морально-психологічного стану українських військових, що перебувають на лінії зіткнення, та їхнього залякування. Вказаною групою щоденно розсилалось понад 300 таких повідомлень", - сказав начальник військової контррозвідки СБУ .
Він зазначив, що поставлені російською розвідкою завдання "Сапфір" виконував за допомогою спеціально зареєстрованих у соцмережах сторінок про-українського і сепаратистського спрямування.
Загалом, зі слів Левченко, СБУ було виявлено понад 50 таких аккаунтів та 130 груп у соцмережах. Для розповсюдження фейкових повідомлень зловмисники також використовували спеціально розроблені сайти, задіювали месенджери та електронні поштові скриньки.
"Нами встановлено акаунти в соцмережах, які група "Сапфір" використовувала для проникнення в інтернет-спільноти підрозділів збройних сил України, де систематично поширювала вигідні російській стороні фейкові матеріали, що дискредитують діючу владу. Ми встановили, що групою "Сапфір" творено також відверто пророссійські аккаунти – всього 14 – і соціальні групи… всього понад 70, що використовувались групою для поширення відверто антиукраїнських позицій серед відповідної аудиторії", - заявив представник СБУ.
Нагадаємо, СБУ викрила російську розвідувальну групу "Сапфір".
Інформаційний підрозділ готував та розміщував неправдиві дані для підбурення діючих та колишніх українських військовослужбовців до проведення силових протестних акцій та розпалювання міжконфесійної ворожнечі.