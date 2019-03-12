СБУ викрила російську розвідувальну групу "Сапфір"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Служба безпеки України зафіксувала зростання активності створеної російським генштабом розвідувальної групи "Сапфір" напередодні виборів Президента України. Про це під час брифінгу у Києві заявив начальник військової контррозвідки СБУ Сергій Левченко, передає кореспондент УНН.
"Створено головним управлінням генерального штабу Збройних сил РФ у місті Луганськ спеціального інформаційного підрозділу з кодовою назвою "Сапфір". Ми зафіксували суттєве зростання активності цієї групи напередодні виборів Президента України", - сказав Левченко.
За його словами, основними завданнями вказаної групи були, зокрема, підготовка та проведення антиукраїнських інформаційних кампаній, збір та аналіз інформації стосовно вищого керівництва України, Збройних сил України та інших військових формувань, а також збір розвідувальної інформації щодо сил і засобів, задіяних в ООС.
Левченко повідомив, що куратором цього підрозділу був однин з кадрових співробітників головного управління генерального штабу Збройних сил РФ, підполковник Созонов Олександр Олексійович.
Крім того, за словами начальника військової контррозвідки, до складу підрозділу "Сапфір" входить 15 ідентифікованих членів незаконного збройного формування – так званої "народної міліції ЛНР", які перебувають на тимчасово окупованих територіях.
"Зокрема російським розвідником Созоновим були чітко визначені основні напрями діяльності групи "Сапфір". Для дискредитації вищого військово-політичного керівництва нашої держави учасники групи "Сапфір" здійснювали відповідну підготовку та розповсюдження у соціальних мережах фейкових матеріалів", - наголосив Левченко.
Серед них, зокрема - неіснуючий наказ Міноборони про нібито призупинення нарахування всіх додаткових виплат військовослужбовцям ЗСУ.
Також перед групою Созоновим було поставлене завдання щодо розміщення в соціальних мережах фейкових закликів від імені патріотичних сил до антиурядових акцій, спрямованих на боротьбу з корупцією та імпічмент Президента України, у тому числі напередодні виборів.
Як повідомляв УНН, за словами начальника Генштабу Віктора Муженка, Росія напередодні виборів в Україні вдається до комплексу спеціальних операцій для підриву оборонного потенціалу України, зокрема намагається вплинути на особовий склад армії в інформаційному просторі.