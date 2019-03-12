СБУ разоблачила российскую разведывательную группу "Сапфир"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Служба безопасности Украины зафиксировала рост активности созданной российским генштабом разведывательной группы "Сапфир" накануне выборов Президента Украины. Об этом во время брифинга в Киеве заявил начальник военной контрразведки СБУ Сергей Левченко, передает корреспондент УНН.
"Созданно главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил РФ в городе Луганск специальное информационное подразделения с кодовым названием "Сапфир". Мы зафиксировали существенный рост активности этой группы накануне выборов Президента Украины", - сказал Левченко.
По его словам, основными задачами указанной группы были, в частности, подготовка и проведение антиукраинских информационных кампаний, сбор и анализ информации о высшем руководстве Украины, Вооруженных сил Украины и других военных формирований, а также сбор разведывательной информации по силы и средств, задействованных в ООС.
Левченко сообщил, что куратором этого подразделения был одно из кадровых сотрудников главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, подполковник Созонов Александр Алексеевич.
Кроме того, по словам начальника военной контрразведки, в состав подразделения "Сапфир" входит 15 идентифицированных членов незаконного вооруженного формирования - так называемой "народной милиции ЛНР", которые находятся на временно оккупированных территориях.
"В частности российским разведчиком Созонов были четко определены основные направления деятельности группы "Сапфир". Для дискредитации высшего военно-политического руководства нашего государства участники группы "Сапфир" осуществляли соответствующую подготовку и распространение в социальных сетях фейковых материалов", - отметил Левченко.
Среди них, в частности - несуществующий приказ Минобороны о якобы приостановлении начисления всех дополнительных выплат военнослужащим ВСУ.
Также перед группой Созонова была поставлена задача по размещению в социальных сетях фейковых призывов от имени патриотических сил в антиправительственных акциях, направленных на борьбу с коррупцией и импичмент Президента Украины, в том числе накануне выборов.
Как сообщал УНН, по словам начальника Генштаба Виктора Муженко, Россия накануне выборов в Украине прибегает к комплексу специальных операций для подрыва оборонного потенциала Украины, в частности пытается повлиять на личный состав армии в информационном пространстве.