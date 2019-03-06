На тлі виборів Росія намагається психологічно тиснути на військових ЗСУ - Муженко

КИЇВ. 6 березня. УНН. Російська Федерація напередодні виборів в Україні вдається до комплексу спеціальних операцій для підриву оборонного потенціалу України, зокрема намагається вплинути на особовий склад в інформаційному просторі. Про це заявив начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України генерал армії України Віктор Муженко під час щорічної зустрічі з представниками військово-дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, передає кореспондент УНН.