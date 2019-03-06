На тлі виборів Росія намагається психологічно тиснути на військових ЗСУ - Муженко
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Російська Федерація напередодні виборів в Україні вдається до комплексу спеціальних операцій для підриву оборонного потенціалу України, зокрема намагається вплинути на особовий склад в інформаційному просторі. Про це заявив начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України генерал армії України Віктор Муженко під час щорічної зустрічі з представниками військово-дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, передає кореспондент УНН.
"Період так званої "передвиборної турбулентності", в який увійшла Україна, використовується Російською Федерацією для проведення комплексу спеціальних операцій для підриву оборонного потенціалу України", - сказав Муженко.
"Ми відслідковуємо значну активізацію противника в інформаційному просторі, де шляхом серії інформаційних та психологічних операцій він намагається вплинути на особовий склад. Паралельно з цим ми не виключаємо можливості проведення окремих актів прямої дії у формі диверсій та саботажу поблизу передової та навіть у глибокому тилу", - додав начальник Генштабу.
З його слів, "нами вживаються відповідні заходи щодо недопущення подібних сценаріїв".
Водночас, генерал заявив, що Збройні сили розраховують на професійність вітчизняних спецслужб, Національної поліції, а також на патріотизм та пильність українських громадян.
Раніше представник Президента у Верховній Раді Ірина Луценко повідомляла, що, згідно з даними української розвідки, Росія планує витратити на заходи із втручання у вибори в Україні 300 млн доларів.